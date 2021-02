Francois Bayrou a répondu aux critiques, lundi (illustration). — ROMUALD MEIGNEUX / SIPA

« Quatre mille euros par mois, pour moi, c’est classe moyenne. » Cette déclaration de François Bayrou, dimanche, pendant le « Grand Jury » Le Figaro-RTL-LCI, a été depuis reprise et commentée.

L’intéressé a publié une vidéo sur Facebook, ce lundi, pour tenter d’éteindre la « polémique ».

Coronavirus, élection des députés à la proportionnelle, « plan Marshall » pour l’économie… Après quarante minutes de « Grand Jury », dimanche sur RTL et LCI, François Bayrou était invité à répondre à une série de questions rapides. Parmi elles : « Est-ce qu’il faut une contribution exceptionnelle des plus riches en période de Covid ? » Réponse du haut commissaire au plan : « Tout peut être imaginé de cet ordre-là, oui. » Et d’ajouter : « Il faut savoir ce qu’on appelle les plus riches. »

« A partir de combien, on est riche ? », rebondit alors un journaliste, évoquant une déclaration imputée à François Hollande fixant ce seuil à 4.000 euros. Réponse de François Bayrou : « Quatre mille euros par mois, pour moi, c’est classe moyenne. »

FAKE OFF

Mais avec 4.000 euros de revenu mensuel, fait-on vraiment partie de la « classe moyenne » ? Tout dépend du sens que l’on donne à cette tranche, dont la définition reste floue. En appliquant une définition récemment donnée par l’OCDE, la « catégorie des revenus intermédiaires » correspond à la population vivant avec des revenus nets entre 1.328 et 3.542 euros.

Pour l’Observatoire des inégalités, les classes moyennes « se situent entre les 30 % les plus pauvres et les 20 % les plus riches », explique cet « organisme indépendant de toute institution » sur son site Internet. Selon les chiffres de l’Insee de 2018, cette moitié intermédiaire des ménages gagne entre 1.273 et 2.308 euros par mois pour une personne seule et entre 3.478 et 5.930 euros pour un couple avec deux enfants.

Quelle que soit la méthode de calcul, un salaire de 4.000 euros net semble donc supérieur à celui des personnes issues de la « classe moyenne ».

Bayrou sur Facebook

Ce lundi, François Bayrou s’est justifié dans une vidéo publiée sur son compte Facebook en renvoyant à un niveau de rémunération perçu à l’échelle d’un foyer : « Un couple d’infirmiers à l’hôpital, ensemble, gagne entre 4.500 et 5.000 euros. Un couple d’enseignants à la retraite […] gagne un peu plus de 5.000 euros par mois », rappelle-t-il, s’indignant que l’on puisse trouver « qu’ils sont riches ».

De même, certains cadres dans le secteur des services « gagnent 4.000 euros, 4.500 euros, 5.000 euros et parfois plus par mois, et je ne vais prétendre qu’ils sont riches », ajoute-t-il. François Bayrou conclut sa vidéo en invitant, « au lieu de stigmatiser ceux qui, chez nous, ont réussi un peu mieux que les autres », à « s’interroger pour savoir pourquoi nous avons en France des salaires aussi bas que ceux que nous avons. »