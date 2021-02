Illustration sur le site internet AirBnB. — M.Libert/20 Minutes

En 2021, Airbnb va bloquer les annonces pour des locations de courte durée dans 9 villes françaises.

Cela ne concerne que les logements qui n’auront pas été enregistrés dans les mairies.

Le but est de faciliter le contrôle et éviter que les propriétaires ne dépassent le seuil de 120 jours par an.

Airbnb joue (enfin) le jeu. Ce lundi, la plateforme de location de meublés de tourisme entre particuliers a décidé de durcir certaines règles afin de se conformer aux réglementations locales. Parmi les engagements pris, il en est une qui va particulièrement intéresser des villes comme Lille, Paris ou encore Toulouse : l’obligation d’enregistrer son bien en mairie pour le proposer à la location en courte durée.

Pour prendre l’exemple de Lille, cela fait maintenant deux ans que la municipalité a décidé de rendre obligatoire l'enregistrement des logements proposés en location de courte durée. Entrée en vigueur le 1er janvier 2019, cette réglementation visait à lutter contre la spéculation immobilière. L’idée de base était de ne pas autoriser à la location sur les plateformes les biens pouvant servir de résidence principale « alors même que nous sommes dans un secteur très tendu au niveau du logement », avait expliqué Estelle Rodes, adjointe au maire de l’époque en charge du logement.

Dans neuf villes d’ici à la fin de l’année 2021

Le seul moyen pour que cela fonctionne dépendait néanmoins du bon vouloir de ces plateformes, dont Airbnb. Et pour cette dernière, qui est aussi la plus utilisée, ce sera effectif dans le courant de cette année, d’abord pour Paris, Lyon et Bordeaux puis, avant la fin 2021, à Lille, Marseille, Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse. Le moyen est très simple : dans ces villes, il ne sera plus possible de louer un bien pour une courte durée, moins de 30 jours, sans afficher sur l’annonce le numéro d’enregistrement du bien en mairie. En revanche, la location d’un bien pour une durée au-delà de 30 jours sera toujours possible sans ce même numéro d’enregistrement.

Airbnb va aussi mettre à disposition des villes un « guichet unique » grâce auquel elles pourront avoir accès à toutes les « données sur l’activité des locations de meublés de tourisme ». Cela servira à vérifier que des logements censés être des résidences principales ne sont pas loués plus de 120 jours par an. Une donnée utile pour les municipalités, mais aussi pour le gouvernement, notamment pour traquer les fraudeurs. La ministre chargée du Logement, Emmanuelle Wargon, a d’ailleurs demandé à toutes les autres plateformes de jouer le jeu.