La newsletter de « 20 Minutes » s'intéressera à l'ensemble des thématiques en lien avec la diversité et l'inclusion

Lutte contre les discriminations, égalité femmes-hommes, précarité, prise en compte des questions de handicap, droits humains… Toutes les deux semaines, prenez rendez-vous avec les thématiques liées à la diversité et l'inclusion grâce à la nouvelle newsletter de 20 Minutes ! Baptisée « All Inclusive », elle réunira, un lundi sur deux, une sélection d’articles consacrée à la lutte contre le racisme, le sexisme et les LGBT-phobies et à l’inclusion des personnes, quelle que soit leur situation.

En plus de cette sélection d’articles, vous retrouverez, dans chaque numéro une vidéo d'Aude Lorriaux, notre journaliste spécialiste des discriminations, dans laquelle elle analysera le lexique lié à ces questions. Ainsi que des conseils de programmes culturels à lire, voir ou écouter et des recommandations d'articles à découvrir dans la presse étrangère sur ces thématiques.

Mobilisée depuis plusieurs années sur ces thématiques et signataire à ce titre de la Charte pour les femmes dans les médias, 20 Minutes poursuit ainsi son engagement en faveur de la diversité. Inscrivez-vous gratuitement ci-dessous et découvrez notre newsletter où le seul privilège, c’est d’être abonné !

