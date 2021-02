Illustration d'un véhicule banalisé de la police, ici à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Une violente altercation s’est déroulée samedi en fin d’après-midi sur le parvis de la gare de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) entre deux bandes de jeunes. Trois mineurs ont été agressés à coups de couteau et de marteau. Trois jeunes hommes originaires de Rennes, tous mineurs, ont été interpellés et placés en garde à vue, précise la procureure de Saint-Malo Christine Le Crom.

L’altercation a éclaté en fin d’après-midi. Au moins six adolescents se sont battus et trois d’entre eux ont été blessés. L’un d’entre eux a reçu des coups de couteau à la cuisse et dans le dos et s’est vu prescrire 20 jours d’ITT. Il a été gardé en observation à l’hôpital mais « ses jours ne sont pas en danger », précise la magistrate. Les deux autres victimes ont reçu des coups de marteau à la tête et ont reçu 15 et cinq jours d’ITT.

Deux mis en cause déjà connus

Deux des trois mineurs mis en cause dans cette affaire de violences avec arme sont déjà connus de la justice. L’un a été condamné pour vol et recel, l’autre pour des faits de violence.

Le motif de cette altercation n’est pas encore établi clairement mais il pourrait s’agir d’un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants.