illustration d'un couple en hiver. — Pixabay

En temps normal, c’est souvent un casse-tête de trouver une idée originale pour fêter la Saint-Valentin (oui, c’est ce dimanche). Mais en temps de couvre-feu, sans théâtre, cinéma, restaurant, bar ni musée, le défi s’est complexifié. Certains couples, nés pendant le confinement​, fêteront leur première Saint-Valentin dans ce contexte assez exceptionnel. Mais sont habitués à faire sans… Certains ont réussi à rencontrer un ou une partenaire malgré le confinement, la limitation des rencontres et les fermetures répétées des lieux de sociabilité.

Des clins d’œil au balcon, des échanges précieux à la boulangerie, une rencontre inespérée au drive-in, ou via une application, des promenades dans le froid pour faire connaissance, les rencontres amoureuses en temps de confinement et de Covid-19 ont un parfum d’inédit. Et passer des mois enfermés l’un sur l’autre, en télétravail non stop ou presque, en mode jogging, tisane et série, sans les amis, les hobbies, les familles quand on vient de se rencontrer, doit être une expérience intéressante.

Si vous avez rencontré l’amour pendant le confinement, racontez-nous comment cette rencontre a pu avoir lieu ? Comment vous avez construit depuis votre couple ? Est-ce que la pandémie a accéléré les choses selon vous ? Qu’est-ce que cela a modifié dans votre histoire ? Est-ce plus facile ou plus difficile ? Qu’avez-vous prévu pour cette première Saint Valentin ?