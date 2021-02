Tom Brady a remporté le 7 février son 7e Super Bowl. — David J. Phillip/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Il est désormais définitivement une légende du football américain et du sport en général. Tom Brady a obtenu dimanche son 7e sacre en dix finales du Super Bowl. Son équipe, Tampa Bay a quant à elle décroché son deuxième titre en détrônant Kansas City (31-9), dimanche à Tampa en Floride. Le quarterback peut se targuer d’avoir soulevé à lui seul plus de trophées Vince-Lombardi que n’importe quelle équipe (New England et Pittsburgh ont été six fois champions). Tout simplement stratosphérique.

Pour lever ou confirmer les doutes sur son efficacité pour les plus âgés et contre le variant sud-africain, les experts de l’Organisation mondiale de la Santé vont examiner ce lundi le vaccin d’AstraZeneca et Oxford contre le Covid-19. Il faut dire que la pression monte autour du laboratoire. Dimanche, l’Afrique du Sud est ainsi allée jusqu’à suspendre sa campagne d’immunisation du fait d’une étude mettant en cause l’utilité de ce vaccin.

L’Europe a froid. Les Pays-Bas ont été frappés, dimanche, par une forte tempête de neige, la première en dix ans, perturbant le trafic ferroviaire et routier, alors qu’un front froid traversait le nord de l’Europe. Les services ferroviaires ont aussi été affectés en Allemagne, tandis que de l’autre côte de la mer du Nord, la Grande-Bretagne se préparait à l’arrivée de cette tempête nommée « Darcy » par les météorologues néerlandais. La France n’est pas épargnée. Météo-France annonce ce lundi que l' « air froid gagnera une moitié nord en début de semaine et un creusement dans golfe de Gascogne mardi devrait occasionner un épisode neigeux notable sur cette zone ».