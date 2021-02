La ville de Saintes (Charente-Maritime) fait face à une crue exceptionnelle — MEHDI FEDOUACH / AFP

Alors que la décrue s’amorce en Lot-et-Garonne et dans les Landes, tous les regards sont désormais tournés vers la Charente-Maritime, et particulièrement la ville de Saintes, qui fait face à une montée des eaux persistante. Des « crues significatives » sont désormais constatées sur l’ensemble de la Charente et le tronçon Boutonne amont, placés en alerte orange par Vigicrues.

Plus de 300 sapeurs-pompiers, gendarmes et policiers, renforcés par des départements voisins, sont mobilisés au secours des 22 communes sinistrées. « Des moyens sont mobilisés pour appuyer en particulier la ville de Saintes » où la Charente est montée de 15 cm en vingt-quatre heures, entre mise à disposition de lits picots et d’un gymnase par la base-école de l’armée de l’air, selon la préfecture.

190 personnes ont déjà été évacuées par les secours

Des chefs d’entreprises se sont joints à l’élan de solidarité avec des dons de madriers et de parpaings, pour permettre aux habitants de circuler sur des passerelles et de surélever leurs meubles alors que l’eau s’est infiltrée dans certaines rues près du fleuve. Selon la municipalité, 190 personnes ont déjà été évacuées par les secours.

Dans ce secteur, en aval de la Charente, les niveaux d’eaux vont poursuivre « une montée lente dans la journée de dimanche », avec « un plateau » de la crue attendu dans la journée de lundi, selon Vigicrues.

Sur ce tronçon, les prévisions prévoient une montée des eaux comprise entre 6,10 m et 6,20 m dimanche à Saintes, marquant une nouvelle crue « historique » qui dépasse celle de 2007 (5,64 m), mais sans atteindre les records de 1982 (6,84 m) et 1994 (6,67 m), année marquée par une visite en barque du président François Mitterrand. Selon Pauline David, directrice du cabinet du maire, le niveau pourrait atteindre 6,20 m dès 18 heures dimanche.

La commune de Courcoury est devenue « une île »

Si le centre-ville est principalement touché, d’autres communes environnantes ont aussi les pieds dans l’eau, comme Courcoury devenue « une île » à la mi-journée, en raison de la route principale coupée, selon la directrice de cabinet du maire de Saintes.

Dans le département voisin de la Charente, la situation semblait en revanche stabilisée à Cognac ainsi qu’à Angoulême même si dans ce dernier secteur, la « décrue pourrait être ralentie du fait des précipitations » selon Vigicrues.