Reçu samedi au CHU de Bordeaux, le vaccin AstraZeneca a commencé à être injecté au personnel soignant dimanche, au centre de vaccination Haut-Lévêque — Mickaël Bosredon/20 Minutes

On espère que vous avez pu pleinement profiter de votre week-end. Nous, on a passé ces deux jours à checker l’actu. Et c’est l’heure de tout vous résumer.

1. C’est parti pour la vaccination avec AstraZeneca

C’est le « game changer » dans la stratégie vaccinale contre le Covid. Le laboratoire AstraZeneca a livré ses premières doses, au nombre de 237.000, à la France, qui a entamé dans un premier temps la vaccination du personnel médical âgé de 50 à 64 ans avec ce week-end. Notre journaliste était présent au CHU de Bordeaux, pour un reportage. 300.000 doses suivront la semaine prochaine, avant une montée en puissance en mars. On vous explique dans cet article pourquoi l’Union européenne attend avec autant d’impatience des livraisons massives de ce troisième vaccin.

L’info en plus : Supprimer les brevets sur les vaccins ? Une « fausse bonne idée » pour la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher, qui estime que le problème est logistique, et non légal.

2. Forte explosion au gaz dans le centre de Bordeaux

Explosion à Bordeaux - M. Bosredon / 20 Minutes

Une énorme explosion a retenti dans le quartier des Chartrons, proche du centre de Bordeaux, samedi matin vers 8 h 30. Une femme de 88 ans, portée disparue une partie de la journée, a été retrouvée morte dans l’après-midi. Un blessé grave, son mari, 89 ans, a été transporté vers le CHU, comme l’indique le journaliste de 20 Minutes sur place. Son pronostic vital est engagé. L’enquête se poursuit, mais l’origine du drame pourrait être liée à la présence de bonbonnes de gaz dans le parking de ce petit immeuble, au rez-de-chaussée. Le point sur ce que l'on sait ce dimanche est à lire dans cet article.

L’info en plus : Mais quel était donc ce ciel jaune qui a recouvert une partie de l’Est de la France ce samedi ? La réponse ici. Et ce n’est en fait pas si exceptionnel vous explique-t-on ici.

3. Des manifestations anti-Covid au Danemark

L'éfigie de la première ministre du Danemark, la sociale-démocrate Mette Frederiksen avait été brulée lors d'une précédente manifestation. (archives) - MADS CLAUS RASMUSSEN / RITZAU SCANPIX / AFP

C’est la hantise des gouvernements occidentaux : le refus de la population de se soumettre à de nouvelles mesures de confinement, réclamées par des médecins. Après les Pays-Bas fin janvier, c'est le Danemark qui a vécu ce week-end des manifestations contre les restrictions sanitaires. Plusieurs centaines de personnes, parfois cagoulées, ont manifesté devant le parlement avec comme cible la première ministre, Mette Frederiksen. Ils protestaient aussi contre le « passeport corona », un certificat électronique de vaccination contre le Covid-19 destiné à voyager et potentiellement servir à accéder à des événements sportifs ou culturels, voire à des restaurants.

L’info en plus : Donald Trump doit-il recevoir les briefings du renseignement américain ? C'est non pour Joe Biden, son successeur démocrate à la Maison-Blanche. « Quel impact a-t-il encore, au-delà du fait qu’il pourrait déraper et dire quelque chose ? », s’est interrogé le président américain.

4. Un Superbowl de luxe

Un fan devant une image des deux QB, Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs) et Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers). Patrick Smith/Getty Images/AFP - AFP

La star d’hier contre celle de demain. Le Superbowl va mettre aux prises cette nuit (coup d’envoi 0 h heure française) à Tampa Bay, les Buccaneers et Kansas City. Si les Floridiens ne disputeront que la deuxième finale de leur histoire, leur quaterback, Tom Brady, 43 ans, a déjà remporté le championnat à six reprises avec les New Engand Patriots, et jouera sa 10e finale. En face, le jeune Patrick Mahomes mène l’équipe tenante du titre. A 24 ans, c'est le sportif le plus payé du monde. Pour tout savoir sur Brady, c'est par ici. Et pour comprendre pourquoi aucun Français n’évolue en NFL, c'est par là.

L’info en plus : Le Superbowl, c’est un peu plus qu’un match. Le show de la mi-temps est tout aussi attendu, et cette année c'est The Weeknd qui est attendu sur scène.

5. Les Bleus entament parfaitement le Tournoi des VI Nations

Sept essais, un jeu parfaitement rodé, des jeunes en pleine confiance… N’en jetez plus, le rugby français est de retour. L’équipe de Fabien Galthier a fait exploser l'Italie (50-10) en ouverture du Tournoi des VI Nations, à Rome. Prochain rendez-vous dimanche prochain en Irlande. De son côté, l'Ecosse a signé un exploit historique en l’emportant à Twickenham contre l’Angleterre (11-6). Le XV au chardon n’avait plus gagné à Londres depuis 1983.

L’info en plus : Le choc en est-il un cette année entre l’OM et le PSG ? Entre des Marseillais en pleine crise et des Parisiens en recherche de continuité, les retrouvailles (déjà les troisièmes cette année) ont lieu ce soir au Vélodrome (21h), et sur 20 Minutes bien sûr.