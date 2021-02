Illustration d'un camion de pompiers. — Martin BUREAU

Le corps d’un homme de 70 ans, disparu depuis mercredi en Guadeloupe suite à une brusque montée des eaux en rivière, à Petit-Bourg, a été retrouvé, samedi, selon un communiqué de la préfecture. « Il s’agit de la dernière personne disparue formellement identifiée par la famille », souligne le communiqué diffusé samedi soir, alors que d’importants moyens étaient déployés pour la troisième journée consécutive, dans cette zone de la Basse-Terre.

Mercredi après-midi, trois personnes, dont une fillette, en vacances sur l’île avaient été emportées par une crue soudaine en rivière : une femme de 45 ans, alors qu’elle franchissait un gué, à Capesterre-Belle-Eau, et à Petit-Bourg, au Saut de la Lézarde, site dont l’accès était interdit, un homme de 70 ans, résidant en région parisienne et venu voir ses proches en Guadeloupe, et une enfant de 5 ans qui se baignait avec sa famille. Le corps sans vie de la fillette de 5 ans avait été retrouvé jeudi matin.

Une « miraculée »

La touriste finlandaise de 45 ans disparue à Capesterre-Belle-Eau, avait été retrouvée un peu plus tôt ce jour-là, blessée mais vivante, sur un rocher, environ 500 mètres en contrebas. Jointe par la radio RCI, elle a expliqué avoir été « emportée par le courant » puis « stoppée » par « une branche d’arbre » et avoir pu ainsi « sortir de l’eau ». La « miraculé », selon les propos d’un secouriste, a exprimé sa reconnaissance envers les pompiers, gendarmes et bénévoles partis à sa recherche. « Je tiens à les remercier, je leur dois la vie, je n’aurais pas survécu sans eux », at-elle reconnu.

La découverte du corps du troisième disparu « à l’embouchure de la rivière, dans la mangrove », selon RCI (Radio Caraïbes International) met ainsi un terme aux recherches. Dans le communiqué diffusé samedi, le préfet de la Guadeloupe « réitère son appel à la population à la plus grande prudence aux abords des cours d’eau dont certains sont interdits d’accès et à la baignade et rappelle qu’il faut éviter tout franchissement de cours d’eau, ravine ou route qui semble inondée ».