PANDEMIE La pression hospitalière reste élevée sur fond de progression de variants plus contagieux

Illustration : Un patient atteint du Covid-19 hospitalisé en réanimation à l'hôpital Louis Mourier de Colombes, le 9 novembre 2020. — ALAIN JOCARD / AFP

La pression hospitalière liée à l’épidémie de nouveau coronavirus reste forte en France, selon les données de Santé publique France publiées ce samedi en fin de journée, même si elle a marqué un léger recul. Le nombre de personnes hospitalisées dans tout l’Hexagone s’élève désormais à 27.327 patients, soit 1.126 nouvelles admissions en vingt-quatre heures.

Parmi ces personnes hospitalisées, 3.215 cas graves sont soignés dans les services de réanimation (-20 par rapport à la veille). Des services qui ont recensé 168 nouvelles admissions ces dernières 24 heures (112 la veille). Lors des précédentes vagues, le nombre de patients en réa avait atteint 7.000 au printemps et 4.900 à l’automne.

Santé publique France fait également le point sur la vaccination​ et, ce samedi soir, 1.864.932 million de personnes ont reçu au moins une première dose de vaccin, soit 92.000 de plus que la veille. Et 247.260 personnes ont reçu les deux injections depuis le début de la campagne vaccinale.

Près de 78.900 morts depuis le début de l’épidémie de Covid-19

A noter que le nombre de contaminations (20.586) est en baisse par rapport vendredi (22.139), mais reste sur un plateau élevé « fluctuant entre 20.000 et 26.000 depuis janvier », selon Santé publique France. Le taux de positivité [personnes positives par rapport à l’ensemble des personnes testées] est, quant à lui, de 6,6 % samedi, stable par rapport à la veille, et en repli par rapport à sept jours auparavant (6,9 %).

Enfin, ces dernières vingt-quatre heures, 191 personnes ont été emportées par le Covid-19 à l’hôpital (293 la veille). Ce qui porte le total de morts en France depuis le début de l’épidémie à 78.794.