SABLE Il s’agit du sirocco, un courant d’air chaud et sec qui transporte du sable du Sahara sur des milliers de kilomètres

Lors d'un précédent épisode de sirocco, en Bretagne. (archives) — LOIC VENANCE / AFP

De la Provence à l’Alsace, en passant par la vallée du Rhône et la Savoie, le ciel s’est teinté de jaune, de gris ou de rose, ce samedi matin, à la grande surprise de nombreux habitant et habitantes de ces régions. Certains ont partagé les photos de ce phénomène météo a priori étrange mais tout à fait classique.

Réalisé sans trucage, aujourd'hui le ciel est jaune. Le sable du Sahara emporté par les vents passe dans les Alpes. Ma voiture blanche commence à être legerement recouverte de sable. pic.twitter.com/h9S0YPonXO — Papa (@GKPlugInBaby) February 6, 2021

C’est en fait le sable du Sahara, ramené en Europe par le fameux sirocco. On connaît peut-être le nom mais pas forcément ce qu’il y a derrière : il s’agit d’un courant d’air très chaud et très sec venu, donc, du Sahara. Et il n’arrive donc pas tout seul dans nos contrées. Ce phénomène se produit quand ce courant d’air est « attiré » vers le nord par une dépression en Méditerranée.

Si le phénomène en soi n’a rien de nouveau ou de surprenant, qu’il arrive en hiver est déjà moins banal. Interrogé par France Bleu, Paul Marquis, le responsable du site La Météo du 13, explique qu’on voit plus souvent le sirocco ramener du sable en Europe au printemps. « C’est encore une preuve que la planète se réchauffe », explique-t-il au micro de nos confrères.