Covid-19 : Brigitte Macron sans masque au chevet des malades ? — 20 Minutes - OMF

Montrer l’exemple. Quand on est à la tête de l’Etat, ou dans son entourage, il convient de veiller à son comportement. Le passage de Brigitte Macron au journal de TF1 venue défendre l’opération Pièces jaunes n’est pas passé inaperçu, on peut même dire qu’il a déclenché une vague de critiques et de réactions indignées, forcément indignées, sur les réseaux sociaux.

En cause ? Des images de la Première dame visitant des enfants malades. Sans masque, le visage affectueusement penché vers le leur, sous leur nez peut-on dire. Autant dire une hérésie totalement par temps de Covid-19 et de gestes barrières. Alors que tous les citoyens vivent le couvre-feu, le port du masque quel exemple venu d’en haut ! Faites ce que je dis, pas ce que je fais ? En fait, les images sont trompeuses comme nous l'expliquons ici. Ce sont des images d’archives, tournées avant la vague épidémique. Pourquoi alors un tel succès pour cette rumeur ? C’est ce que va nous expliquer cette semaine Clémence dans OMF Oh My Fake.

Soyez forts contre les fake news

OMF Oh My Fake sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les fake news. Ici, il ne s’agit pas de répondre à la question « C’est vrai ou c’est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les fake news​ attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

Coronavirus, crise sanitaire, mouvements sociaux, cette période, OMF Oh My Fake est plus que jamais un antidote aux rumeurs, tout comme notre rubrique de fact checking « Fake Off ». Et comme la saison 2 de ce programme est particulièrement ébouriffante et bigarrée, n’hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez le faire directement en scannant ce snapcode dans l’application Snapchat. Et promis, vous ne le regretterez pas.