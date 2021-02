Des skieurs autorisés à utiliser les remontées mécaniques, à Isola 2000, le 9 janvier 2021 — F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

Les stations de ski de la métropole Nice Côte d’Azur sont parvenues à conserver une « fréquentation intéressante sur les week-ends et pour les vacances » en ouvrant quelques remontées mécaniques et une partie des pistes depuis le 9 décembre, conformément aux réglementations anti- Covid-19. « Cette décision de maintenir les domaines ouverts pour le public autorisé génère du déficit » mais, malgré une affluence qui plafonne à 6 % de la normale, elle a « un impact économique positif », affirme la collectivité.

Celle-ci se flatte qu'Auron et Isola 2000 soient les « seules stations en France à proposer une partie de leur domaine skiable avec des remontées mécaniques qui fonctionnent », cinq dans la première et six pour la seconde, et pas seulement le front de neige.

« Ça va monter en puissance en février »

Elles sont accessibles aux mineurs des clubs de ski, aux entraînements de haut niveau et plus généralement aux enfants payant un moniteur. Environ 60 % d’entre eux ont pu travailler à Noël à Auron et 50 % à Isola 2000, alors que le Syndicat national des moniteurs du ski français accuse une perte de 95 % de son chiffre d’affaires au plan national.

« Les vacances de Noël ont été plutôt bonnes, déclare Pascal Lequenne, directeur de l’Office de tourisme d’Auron, partageant le même constat que son confrère d’Isola 2000 Lionel Fernandez. Ça va monter en puissance en février. L’hôtellerie souffre mais il y a de la demande sur les locations. La semaine la plus chargée est celle du 20 au 27 février. »