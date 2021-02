FAKE OFF Sur Twitter, quatre clichés en noir et blanc sont sortis de leur contexte

Les photos mal datées (et contextualisées) relayées sur les réseaux sociaux. — capture d'écran/Twitter

Quatre clichés historiques fascinent de nombreux internautes depuis leur publication sur Twitter il y a quelques jours.

Ces images d'archives montre des femmes porter différents types de masques. Toutes auraient été pris, à en croire la légende qui les accompagne, pendant la pandémie de grippe espagnole de 1918.

En réalité, toutes ces scènes ont été immortalisées à des moments bien différents du 20e siècle... et dans des contextes très variés, sans rapport avec la grippe espagnole.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, nombre d’internautes n’ont pas manqué d’établir un parallèle historique avec l’ épidémie de grippe espagnole survenue à partir de 1918. Plusieurs spécialistes ont beau avoir montré que les deux crises sanitaires n’avaient pas forcément autant de points communs qu’on pourrait le penser de prime abord, les comparaisons entre les deux situations continuent de fleurir sur le Web.

Pandémie de grippe 1918 pic.twitter.com/ROP5dpb73V — APPRENDRE L’HISTOIRE (@earnkno) January 30, 2021

Ainsi, un tweet publié fin janvier et partagé plus de 7.000 fois prétend montrer, à travers quatre photos en noir et blanc, des scènes quotidiennes de la « pandémie de grippe 1918 ». Chaque cliché montre des femmes portant des masques de forme et de confection variées, d’une housse recouvrant le haut du corps à des foulards plus esthétiques, en passant par des cônes protégeant le nez ou des masques à gaz.

En réalité, aucune de ces photos n’a été prise en 1918 ou n’entretient le moindre rapport avec la grippe espagnole.

FAKE OFF

Le cliché des deux femmes en pleine conversation a été pris dans une rue de Philadelphie (Pennsylvanie) en 1953 par l’Associated Press. « Meriel Bush, à gauche, et Ruth Neuer, portent des capes à gaz […] pour essayer de se protéger du et de la fumée qui ont frappé Philadelphie pour la deuxième journée consécutive », précise la légende de l’agence de presse.

La seconde scène, celle des masques de forme conique, a été immortalisée en 1939 à Montréal, au Canada, nous apprend la banque de photos Alamy, qui précise que ce dispositif en plastique visait à protéger des tempêtes de neige.

La troisième, sur laquelle deux femmes équipées de masques imposants, rappelant des masques à gaz, se tiennent près d’une poussette, date de 1941 et a justement été prise pendant un exercice préventif en pleine Seconde Guerre mondiale, selon Getty Images.

Enfin, la dernière archive n’a rien à voir avec une situation de crise réelle ou simulée puisque les masques portés par les deux jeunes femmes immortalisées en 1913 dans un lieu inconnu (mais vraisemblablement en Allemagne) ne sont autre que des « voiles de nez » inspirés de la mode turque de l'époque, d'après Alamy.