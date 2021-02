A Lyon, les berges du Rhône, situées le long de la piscine du Rhône, sont désormais fermées au public en raison de la crue du fleuve, l’eau débordant sur le platelage en bois où se promènent généralement les badauds. Une signalisation spécifique et une déviation sont d’ores et déjà mises en place pour permettre aux cyclistes et aux piétons de poursuivre leur trajet en emprunter les quais hauts.

Ce vendredi matin, un joggeur a malencontreusement glissé sur le bois dont une latte s’est brisée. Sa chute n’a heureusement pas eu de conséquence sérieuse, indique la métropole de Lyon qui a décidé de fermer ce secteur de 400 mètres par mesure de sécurité. Cette fermeture restera effective pendant tout le week-end et les berges ne rouvriront que lorsque la décrue du Rhône sera constatée. Pendant cette période, la Métropole réparera la partie abîmée et procédera à une vérification de l’ensemble du platelage afin de pouvoir rouvrir, le moment venu, dans de parfaites conditions de sécurité.

Selon l’observatoire, le niveau du Rhône a toutefois baissé puisqu’il s’élevait, ce vendredi, à 1,94 mètre à 13 heures contre 2,43 mètres jeudi à la même heure. En revanche, celui de la Saône continue de monter. Il atteignait ce vendredi 4,09 mètres.