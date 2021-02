Après le passage de la tempête Justine début février 2021, le Sud-Ouest est en proie à de fortes crues, comme ici à La Réole. — Philippe LOPEZ / AFP

Début d’accalmie dans le Lot-et-Garonne, où la vigilance rouge « crues » a été levée jeudi en fin de journée. La décrue a commencé dans ce département, mais « les niveaux resteront toutefois très élevés jusqu’à vendredi au moins », a prévenu Vigicrues.

Vendredi matin, 12 départements restent placés en vigilance orange : l’Aisne, l’Oise, la Somme, le Maine-et-Loire, les Deux-Sèvres, la Charente, la Charente-Maritime, la Dordogne, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne et la Saône-et-Loire, selon le dernier bulletin de Météo France.

Risque de circulation difficile et de coupure d’électricité

Dans ces départements, « les conditions de circulation peuvent être rendues difficiles sur l’ensemble du réseau et des perturbations peuvent affecter les transports ferroviaires », prévient Météo France, qui conseille de limiter les déplacements. « Des coupures d’électricité peuvent se produire », ajoute l’organisme.

Jeudi soir, la vigilance orange a en revanche été levée dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Un niveau d’eau jamais vu depuis quarante ans

A Marmande, la Garonne avait atteint un pic à 10,20 m dans la nuit de mercredi à jeudi, niveau d’eau qui n’avait plus été atteint depuis quarante ans, et les deux ponts sur le fleuve restent fermés. Dans ce secteur, où le niveau était retombé à 9,50 m jeudi après-midi, « les riverains de Garonne sont habitués à ce genre d’événement », a expliqué le lieutenant Stéphane Varona, du SDIS 47. « Néanmoins la crue étant exceptionnelle puisqu’elle n’a pas été vue depuis 1981. Les gens ont été surpris et ont besoin d’évacuer leur domicile », a-t-il dit.

Selon la préfecture, les pompiers du Lot-et-Garonne ont effectué 305 interventions (mises en sécurité de biens, arbres sur la route, reconnaissances, sauvetages) depuis le début de l’événement météorologique « Justine » dans la nuit de vendredi à samedi et les crues qui l’ont suivi.

Ce vendredi, le chef du gouvernement Jean Castex est attendu dans le Lot-et-Garonne.