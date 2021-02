Inondations : Jean Castex se rend vendredi dans le Lot-et-Garonne — AFP

Jeudi matin, 45 routes départementales étaient encore coupées dans le Lot-et-Garonne, 12 submergées et six écoles étaient toujours fermées, à cause des inondations. Un peu plus de vingt-quatre plus tard, Jean Castex se rendra sur place. Le Premier ministre doit en effet se déplacer vendredi après-midi à Marmande, où le niveau de la Garonne reste « très élevé », après les inondations de ces derniers jours, même si la vigilance rouge a été rétrogradée en orange jeudi, a-t-on appris de Matignon.

Le chef du gouvernement doit suivre les opérations de secours et échanger avec les élus et acteurs locaux.

Un niveau jamais vu depuis quarante ans

A Marmande, la Garonne a atteint un pic à 10,20 m dans la nuit de mercredi à jeudi, niveau d’eau qui n’avait plus été atteint depuis quarante ans, et les deux ponts sur le fleuve restent fermés.

Selon la préfecture, les pompiers du Lot-et-Garonne ont effectué 305 interventions (mises en sécurité de biens, arbres sur la route, reconnaissances, sauvetages) depuis le début de la tempête « Justine » dans la nuit de vendredi à samedi et les crues qui l’ont suivie.