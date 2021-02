Jean Castex le 4 février 2021. — Capture Twitter

La situation « reste préoccupante », avertit Jean Castex. Mais le Premier ministre, qui fait le point sur la lutte contre la pandémie de coronavirus, ce jeudi, a insisté : malgré « la menace réelle » des variants du Covid, la situation « ne justifie pas un nouveau confinement » pour l’instant.

Le gouvernement surveille des chiffres « inquiétants » : 1.600 nouvelles hospitalisations quotidiennes, 20.000 nouveaux cas par jour et « 6 malades sur 10 » en réanimation qui sont des malades du Covid. Mais selon Castex, « nous n’avons pas connu de flambée épidémique d’ampleur » ces dernières semaines. « Nous ne devons pas baisser la garde », insiste le Premier ministre.

La part des variants est passée de 3,3 % le 8 janvier à 14 % aujourd’hui. Selon Jean Castex, « un confinement signifierait la fermeture de beaucoup de nos commerces mais aussi des établissements scolaires », avec un « coût économique, social et humain ». « Un nouveau confinement ne peut s’envisager qu’en tout dernier recours. La situation ne le justifie pas à ce jour, avec un taux d’incidence qui reste inférieur à celui d’octobre ». Jean Castex juge toutefois « impératif » de « télétravailler partout où c’est possible ».

1,7 million de rendez-vous ouverts dans les prochains jours pour la vaccination

A ce jour, 1,6 million de premières doses de vaccins ont été administrées. Si la France a commencé après de nombreux pays européens, Jean Castex assure que la campagne monte en puissance, avec 100.000 doses administrées chaque jour lundi et mardi.

1,7 million de rendez-vous supplémentaires pour la première injection seront ouverts « dans les prochains jours ». 500.000 rendez-vous pour fin février seront proposés à partir de vendredi, puis 1,2 million « sur le mois de mars, seront ouverts dès le milieu de la semaine prochaine ».

Le vaccin d’AstraZenecca administré dès samedi aux soignants

Le vaccin d’AstraZeneca « va nous permettre d’accélérer le rythme de vaccination », assure Jean Castex. Les premières doses seront administrées « dès ce samedi aux professionnels de santé ».

Au total, le Premier ministre estime que « l’objectif d’atteindre 4 millions de personnes » ayant reçu la première dose d’un vaccin sera atteint d’ici « la fin du mois de février ».

Pas de restriction sur les déplacements entre régions pendant les vacances

« Plus que jamais, nous devons éviter tout relâchement. Comme vous l’avez fait à l’occasion des fêtes de fin d’année, je vous invite à la plus grande prudence durant ces congés » d’hiver, qui démarrent samedi dans la zone A, a poursuivi le Premier ministre. Jean Castex confirme toutefois que le gouvernement a « choisi de ne pas limiter les déplacements entre régions ». Et si un confinement était imposé pendant que des Français sont en vacances dans leur résidence secondaire ? « Nous avons l’intention d’autoriser les gens à regagner leur domicile », conclut le Premier ministre.

Selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, depuis le début du couvre-feu, près d'1,9 million de contrôles ont eu lieu et 177.000 amendes ont été notifiées. Les contrôles ont augmenté de 39 %, les verbalisations de 53 % depuis le week-end dernier. Et les départs en vacances ne changent rien. Gérald Darmanin insiste: «Chacun doit respecter la règle, les Français doivent s'organiser pour être arrivé à 18h à leur lieu de destination.» Les forces de l'ordre bénéficient toutefois «d'une latitude» dans la distrubution des contraventions. La loi est dure, mais c'est la loi.