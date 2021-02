Coronavirus EN DIRECT : 1,7 million de rendez-vous supplémentaires pour la première injection ouverts « dans les prochains jours »…

18h19 : « Nous ne ferons pas le choix » d’espacer les doses de vaccinations à plus de quatre semaines, a réaffirmé Jean Castex, s’opposant ainsi au choix de certains pays comme le Royaume-Uni

Le gouvernement veut renforcer la vaccination de trois catégories de Français : les personnes de plus de 75 ans, les personnes atteintes d’une pathologie grave et les soignants. « La campagne de vaccination suit un rythme soutenu », rappelle-t-il. « La France et l’Europe agissent pour sécuriser notre approvisionnement en vaccins ».