Jean Castex et Olivier Véran, à la sortie du conseil de défense à l'Elysée le 3 février 2021. — WITT/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

C’est devenu le rituel de la fin de journée du jeudi. Le Premier ministre, Jean Castex, va prendre la parole à 18 heures, pour faire le point sur la situation sanitaire et les mesures de restriction déjà mises en place pour lutter contre le coronavirus, a annoncé son entourage, mercredi. Cette conférence de presse, durant laquelle il sera accompagné du ministre de la Santé, Olivier Véran, et d’autres membres du gouvernement, ne devrait toutefois pas donner lieu à un nouveau tour de vis.

Les sénateurs rétropédalent sur la procréation médicalement assistée (PMA). Au terme de deux jours de débats, ils ont en effet adopté ce jeudi le projet de loi de bioéthique, mais amputé de sa mesure emblématique : l’ouverture de la PMA à toutes les femmes. Le texte examiné en deuxième lecture a été adopté à main levée avec les seules voix de la majorité sénatoriale de droite. En première lecture pourtant, il y a tout juste un an, le Sénat avait voté pour la mesure ouvrant la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules. Ces dispositions pourront toutefois être rétablies par les députés.

En septembre 2014, la décapitation par des djihadistes d’Hervé Gourdel avait particulièrement ému en France et en Algérie. Plus de six ans après les faits, le procès des accusés dans l’assassinat de ce Français, guide de haute montagne, s’ouvre ce jeudi à Alger. Sa compagne, Françoise Grandclaude, qui s’est constituée partie civile au lendemain de sa mort., espère que les débats offriront « un espoir pour les familles et les proches de victimes touchées par le terrorisme ».