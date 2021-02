Service de réanimation de l'hôpital Nord à Marseille, le 2 février 2021. — NICOLAS TUCAT / AFP

La pression épidémique liée au Covid-19 reste forte ce mercredi en France, avec plus de 26.000 nouvelles contaminations et un niveau élevé d’entrées à l’hôpital et en réanimation.

Au total 26.362 nouveaux cas d’infection ont été enregistrés au cours des dernières vingt-quatre heures, contre 26.916 mercredi dernier, selon Santé publique France. Le taux de positivité des tests s’élève à 6,7 %, contre 7,1 % la semaine dernière.

Nouveau Conseil de défense sanitaire

Avec 358 nouveaux décès recensés à l’hôpital en vingt-quatre heures, contre 351 la semaine dernière, la maladie a désormais tué 77.595 personnes, dont 54.570 à l’hôpital, depuis le début de l’épidémie. Les hôpitaux ont enregistré 11.212 nouvelles hospitalisations de malades du Covid-19 sur les sept derniers jours, parmi lesquelles 1.788 personnes admissions en réanimation.

Sur le front du vaccin, 1.615.088 personnes ont reçu au moins une injection contre le coronavirus depuis le début de la campagne de vaccination il y a un mois.

Le chef de l’Etat a réuni ce mercredi à l’Elysée un nouveau Conseil de défense sanitaire mais aucune nouvelle restriction n’est attendue pour la traditionnelle conférence de presse de jeudi, où Jean Castex et Olivier Véran seront présents. Ce point d’étape permettra surtout de faire « un bilan des mesures de freinage », dont celles annoncées vendredi dernier, alors que s’ouvre samedi la période des vacances de février.