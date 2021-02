L'évacuation controversée de tentes de migrants par la police, filmée par des journalistes, avait fait polémique, le 23 novembre 2020 à Paris. — MARTIN BUREAU / AFP

Les périmètres de sécurité mis en place par la police lors des évacuations de camps de migrants, qui ont pour conséquence de tenir à distance les journalistes, ne portent pas une atteinte excessive à la liberté de la presse, a jugé ce mercredi le Conseil d’Etat.

Le juge des référés, qui statue seul selon une procédure d’urgence, a ainsi débouté deux journalistes qui se plaignaient de ne pas avoir pu pénétrer à cinq reprises, les 29 et 30 décembre, dans les périmètres de sécurité entourant des opérations d’évacuation dans les régions de Calais et de Dunkerque. « La protection de l’ordre public l’a emporté sur la liberté d’informer », a regretté Me Vincent Brengarth, avocat du Syndicat national des journalistes (SNJ) intervenu en soutien des deux reporters.

Des violations « répétées » des droits humains

« C’est d’autant plus choquant qu’on sait qu’il y a des violations répétées des droits humains » dans ces campements, « et que le droit à l’information devrait donc y être renforcé », a-t-il ajouté. L’un des requérants, Louis Witter, avait diffusé sur son compte Twitter des photos, devenues virales, montrant à Grande-Synthe (Pas-de-Calais) une personne en combinaison de protection lacérant une tente de migrant. Des photos prises selon lui lors d’un moment d’inattention des policiers.

"Comment lacérer à coups de couteau une tente de réfugié à neuf heures du matin par trois degrés celsius", mode d'emploi offert par @prefet59 ce matin à Grande-Synthe. pic.twitter.com/HVyHiNAIGR — Louis Witter (@LouisWitter) December 29, 2020

Ce photoreporter et son confrère Simon Hamy avaient d’abord saisi un juge des référés du tribunal administratif de Lille. Mais celui-ci avait rejeté leur recours le 5 janvier, le jugeant dénué de caractère d’urgence. Les journalistes avaient donc fait appel devant la plus haute juridiction administrative.

« Faciliter » la mission de la police

« Il n’apparaît pas que ces mesures » de police « aient jusqu’à présent excédé ce qui était nécessaire pour assurer la sécurité des opérations et aient porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’exercice par les journalistes de leur profession », conclut le Conseil d’Etat dans sa décision consultée par l’AFP.

Le ministère de l’Intérieur avait fait valoir que « ces mesures d’éloignement visent à faciliter l’exécution matérielle de leur mission par les forces de l’ordre, à assurer le respect de la dignité due aux personnes évacuées, et à prévenir les atteintes aux tiers que de telles opérations pourraient engendrer ».

L’administration affirme que ces évacuations sont destinées à faire cesser des occupations irrégulières de terrains en exécution d’expulsions ordonnées par la justice ainsi qu’à offrir une mise à l’abri des migrants et une aide administrative. Selon les associations, très critiques de ces opérations, environ un millier de migrants sont actuellement entre Calais et Grande-Synthe​, exposés à des expulsions quasi quotidiennes de leurs campements de fortune.