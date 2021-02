Réunion de travail en mode emoji — © Amy HIRSCHI - Unsplash / emojis © Roundicons

Les émojis seraient vecteurs de cohésion, d’empathie et permettraient de fluidifier la communication en évitant les malentendus, selon notre partenaire L’ADN.

En entreprise, l’usage de ces petites bouilles très expressives connaîtrait toutefois quelques limites.

L’emploi d’émojis peut pourtant, dans certaines situations professionnelles, permettre un gain de temps non négligeable.

Faudrait-il intégrer et systématiser les émojis dans la communication au travail ? Pour la société de gestion de produits américaine Productboard, la question ne se pose plus. Dans une tribune publiée sur Fast Company le 31 janvier, son directeur, Hubert Palan, explique comment leur utilisation au quotidien confère plus de clarté et de cohésion dans les échanges de ses équipes.

Un emoji vaudrait 1.000 mots

« Les millennials et les "post-millennials" représentent désormais au moins 65 % de la main-d’œuvre aux États-Unis. Les émojis sont un élément essentiel de leur communication personnelle, argumente le fondateur. Alors que les entreprises considèrent comme clés les compétences en communication de leurs employés, pourquoi se passer d’un outil aussi important ? »

Pour les plus pressé(e)s, il existe même des « claviers émojis » (Youtube/Emojiworks.co)​

À l’heure où nos échanges, impactés par la pandémie, sont toujours plus dématérialisés, les émojis permettraient de communiquer de façon plus directe, efficace et émotionnelle. Ils seraient d’autant plus utiles lorsque salariés et nouvelles recrues n’ont pas eu l’opportunité de se rencontrer en personne par exemple.

« Les émojis sont un excellent moyen d’établir cette empathie indispensable, poursuit Hubert Palan. (…) Ensemble, l’usage des émoticônes permet de rassembler nos équipes réparties à plusieurs endroits et de créer une culture d’entreprise qui nous aide à atteindre nos objectifs. »

Éviter les malentendus

Comme dans nos échanges privés, nos symboles colorés préférés peuvent aussi nous aider à arrondir les angles, voire à éviter les malentendus. « Avec une simple icône, vous pouvez montrer que vous plaisantez sur quelque chose, que votre demande est polie ou que les commentaires se veulent constructifs plutôt que critiques. »

Alors que la ponctuation devient en effet un sujet de discorde sur Slack ou par mail (le point final, marquant la fin d’une conversation, peut aujourd’hui témoigner d’une forme d’agacement ou d’animosité), les émojis annoncent la couleur d’un message sans ambiguïté.

Certaines messageries (ici, GMail) intègrent désormais un « clavier » d’émoticones

Ils favoriseraient, en outre, un gain de temps précieux. « Plutôt que de taper “excellent travail”, l’envoi d’un emoji fait gagner du temps. Le destinataire comprend le message plus rapidement. »

Polir nos échanges, mais à quel prix ?

Et c’est peut-être là que le bât blesse. Longtemps relégués à la sphère privée, les GIFs se sont eux aussi faufilés dans nos conversations de bureau ces dernières années. Un glissement des usages qui traduit davantage de convivialité sur le lieu de travail, mais aussi une tendance à se dire les choses avec moins de franchise.

« On a souvent tendance à dire qu’une image vaut mille mots. Pour le GIF, c’est pareil, expliquait Benoît Renoul, Chief Marketing Officer du réseau social d’entreprise Talkspirit. Dans un cadre professionnel, il peut s’avérer utile lorsque l’on cherche à exprimer une émotion, à transmettre un message un peu chargé sans froisser son interlocuteur. La prise de risque est moins forte. »

Dans un environnement où les émotions ne sont que peu tolérées, les GIFs et les émojis permettent alors d’exprimer un ressenti auprès de sa hiérarchie ou d’un collaborateur, tout en atténuant son effet. Mais quand bien même les GIFs de chats adoucissent les mœurs et apaisent les tensions, quelques mots tapés du fond du cœur valent parfois plus qu’une image expédiée aussitôt oubliée…

L’article original a été rédigé par Margaux Dussert et publié sur le site L’ADN.