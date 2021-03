Les restaurateurs, hôteliers, patrons de discotheques, les professionnels de l'evenementiel et du tourisme ont manifeste le 14 decembre 2020 sur l'Esplanade des Invalides a Paris avec une revendication : qu'on les laisse travailler. — ISA HARSIN/SIPA

« Avant le Covid, vous aviez déjà vu vous des commerçants qui manifestent ? » Avec un parcours de vie bien rempli, Dominique Le Jolu Fontaine, 59 ans, n’en avait selon elle, aucune raison. D’abord employée dans une discothèque « dans [ses] jeunes années », puis coiffeuse « de formation », ensuite travailleuse dans le secteur du taxi « essentiellement la nuit » pendant dix-sept ans et enfin gérante d’une boîte de nuit depuis 2010, elle n’a jamais connu le chômage. « Je n’ai jamais su ce que c’était de ne pas travailler, je suis commerçante depuis 1984. »

Pourtant, comme Dominique, les travailleurs indépendants sont nombreux en France à se mobiliser depuis le début de la pandémie du Covid-19. Un virus assez dangereux pour créer une crise sanitaire à l’échelle mondiale, de même qu’une crise économique qui, en France comme ailleurs, frappe de plein fouet les indépendants. Comment prévoir une mise à l’arrêt forcée de son affaire sur une durée indéterminée ? Comment continuer à payer ses charges fixes ? Payer ses salariés ? Rembourser ses dettes ?

A l’appel de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) ainsi que le Groupement national des indépendants (GNI) se tenait le 14 décembre à Paris la première manifestation massive contre les mesures restrictives du gouvernement. Gérants de restaurants, brasseries, cafés, traiteurs, hôtels, discothèques, thalasso… Sans oublier les prestataires et fournisseurs, tout le monde était présent.

« Dieu sait qu’on a critiqué les "gilets jaunes", au final on va tous le devenir »

Dominique, venue tout droit du Finistère, avait elle aussi fait le déplacement jusqu’à l’esplanade des Invalides. Comme tous les gérants de commerces non essentiels, à l’annonce du premier confinement en mars, elle baisse le rideau de sa discothèque, compréhensive, en attendant que la situation s’améliore.

« Au déconfinement, on espérait ouvrir en même temps que les bars et les restos, les syndicats ont même proposé un protocole au ministère qui ne l’a même pas regardé » explique-t-elle. S’enchaîne ensuite une série de déconvenues concernant les aides financières promises par le gouvernement qui lui donnera l’idée de fonder son collectif d’entraide, entre gérants de boîtes de nuit. « Le collectif a démarré avec le département d’Ille-et-Vilaine. Puis on a fait appel à tous les départements bretons pour savoir qui voulait être référent pour se passer des informations [administratives] d’un département à l’autre, préparer des actions. »

Les actions justement, Dominique les a toutes faites. Elle manifeste en septembre avec les « gilets jaunes ». En juillet, elle participe à quelques manifestations de moindre importance. En juin, Dominique est présente au Balajo, à Paris, pour la réunion des discothèques de France. Et cela sans oublier les opérations escargot à Rennes et Caen, les manifestations à Brest et à Rennes. « C’est bizarre, parce que dieu sait qu’on a critiqué les « gilets jaunes », au final on va tous le devenir. Nos fonds de commerces ne valent plus rien, on n’a plus de chiffres d’affaires, c’est une catastrophe. »

Alors que les rares coups de forces provenant des commerçants se cantonnent en général à des revendications économiques, la crise du Covid-19 les a fait basculer du côté social. « D’habitude on peut avoir des revendications sur la baisse des charges patronales des taxes, comme avec les bonnets rouges. Aujourd’hui, on est sur des revendications qui tournent autour de la liberté. C’est quelque chose de nouveau car pas totalement économique » , explique Antoine Bristielle, chercheur à Science Po Grenoble et expert à la Fondation Jean Jaurès. Pour le chercheur, l’ampleur de la lutte des travailleurs indépendants, ainsi que la médiatisation qui en suit restent inédites.

Restaurateur au grand cœur

Jamais syndicalisé, jamais politisé, Patrick Fetter a également vécu la crise sanitaire comme le déclic qui l’a poussé à s’engager. Au niveau financier, la fermeture de son restaurant ne l’a pas terrassé. Mais quelques jours après le début du premier confinement, un ami lui envoie un lien d’un groupe sur Facebook où il lit une série de témoignages déchirants de restaurateurs. « Pour eux c’est une catastrophe, ils sont paumés. Je commence à lire ces choses et là ça commence à monter. Je me dis que ces gens-là sont vraiment dans le désespoir, qu’ils vont tous à leur perte. »

Patrick publie ensuite un long message dans lequel il indique les soutenir, les comprendre et qu’ils ont raison de se sentir laissés de côté. Succès inattendu, il reçoit plus de 700 commentaires. « Ça a tellement pris de l’ampleur qu’on m’a demandé de prendre la parole pour eux, de faire quelque chose. » Patrick prend la requête au pied de la lettre. Après seulement un mois de confinement, il publie avec deux autres commerçantes une tribune parue dans L'echommerces, le média du commerce indépendant. Dans celle-ci, les trois commerçants demandent au gouvernement d’alléger le processus administratif pour avoir accès aux aides.

« J’ai aidé les gens près de chez moi, à Lyon. Pour qu’ils comprennent comment accéder aux aides. Vous envoyez ceci, vous envoyez cela. Ça m’a occupé pendant le confinement. Cette solidarité m’a beaucoup aidé psychologiquement. » Quand les terrasses pouvaient encore ouvrir, il est entré en bras de fer avec la maire de Lyon pour fermer des rues. Quand son fils lui parle de la détresse des étudiants, il commence un projet permettant aux étudiants dans le besoin d’avoir un repas à 1 euro, en partenariat avec des médias et commerces locaux.

« J’ai pris l’habitude, moi qui n’étais pas dans l’engagement. Je pense que je l’avais déjà en moi mais ma vie à fait que je n’ai pas cherché m’occuper des autres jusqu’à aujourd’hui. »

« On est toujours là »

Depuis le début de la crise sanitaire Charles tient bon. « Je suis là tous les midis, même pour trois couverts », explique le restaurateur implanté dans l’Allier. S’il est ouvert aujourd’hui, c’est grâce à la vente à emporter qu’il propose le midi à des ouvriers. Dans des conditions dont il dénonce l’absurdité : « du lundi au vendredi ce sont les ouvriers qui sont le plus là. Je leur fais chauffer leur plat à l’intérieur plus on leur donne leur plat à l’extérieur, ensuite ils rendent les assiettes. Ça me révolte. »

En avril, il a rejoint le collectif Restos Ensemble, regroupant aujourd’hui des milliers restaurateurs. Son rôle ? Partager des informations concernant les subventions de l’Etat et des régions, notamment sur la vente à emporter. « Ce qui fonctionne vraiment c’est l’entraide qui permet de partager des infos du gouvernement, les possibilités de retarder les loyers. On peut tout reporter » détaille le gérant.

Après l’autorisation de réouverture de certains restaurants accueillants des ouvriers du BTP en Creuse, il tente de convaincre la préfecture de l’Allier d’en faire de même. Passage dans les radios locales, construction de gigantesques panneaux publicitaires affichant « On est toujours là »… Il faudra attendre ce 1er février pour que la préfecture de l’Allier mette en place un dispositif permettant aux restaurants d’ouvrir leurs portes aux salariés du BTP lors de leur pause déjeuner.

Le 21 mars, au lendemain de l’annonce de la nouvelle fermeture des commerces dits « non essentiels » dans 16 départements, Alain Griset, ministre auprès de Bruno Lemaire chargé des PME a tenté de ressurer les patrons de PME. « On va essayer de trouver une solution adaptée pour chacun », a-t-il assuré… en attendant le plan de relance offrant 40 milliards d'euros de retombées promis en septembre. Un plan de reconstruction sur le long terme, mais non immédiat face à la crise actuelle.

Pour le spécialiste Antoine Bristielle, la fermeté du gouvernement face à la révolte de certains restaurateurs et commerçants qui rouvrent leurs portes n’empêchera en rien des manifestations plus massives et régulières. Pour le chercheur, il sera difficile pour le gouvernement de faire face à un soutien de la population (où une lassitude des restrictions). Selon le dernier baromètre de la santé YouGov pour 20 Minutes et Doctissmo, paru ce vendredi, « ne plus pouvoir aller au restaurant » est ce qui manque le plus en ce moment à 59 % des Français.