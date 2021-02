Dans un service de réanimation des HCL lors de la première vague au printemps 2019. — Lionel De Souza

En dehors des hospitalisations, en légère hausse au sein des HCL, les indicateurs de suivi du coronavirus sont stables ou en baisse dans le Rhône.

Ils restent toujours à un niveau élevé, signe que la seconde vague n’est pas encore maîtrisée.

Un taux d’incidence de la maladie stable voire en légère baisse, et des admissions en réa qui n’évoluent guère. Après une légère remontée des chiffres, fin janvier, les indicateurs de suivi du Covid-19 dans le Rhône semblent de nouveau s’être stabilisés, selon les données quotidiennes de Santé publique France.

Seul chiffre à la hausse, le nombre d’hospitalisations au sein des hospices civils de Lyon a progressé au cours de la semaine écoulée, passant de 333 à 361 patients Covid + accueillis dans les différents services du CHU de Lyon.​ En réanimation, en revanche, où le taux d’occupation reste élevé (95.7 %), 71 malades atteints du coronavirus étaient pris en charge ce mardi. Un chiffre stable pour la troisième semaine consécutive.

Moins de cas positifs au quotidien

Signe que l’épidémie est contenue dans la métropole lyonnaise et le département, le nombre d’appels au Samu et passages aux urgences liés au virus ont diminué au cours des sept derniers jours, selon le bilan dressé par les HCL. Le taux d’incidence de la maladie, qui permet de mesurer le niveau de circulation du virus dans la population, s’est aussi stabilisé après une légère hausse observée au mois de janvier. Il s’établit désormais à 231,7 cas pour 100.000 habitants contre 233,4 cas pour 100.000 habitants sur la semaine glissante du 23 au 28 janvier.

Le nombre de nouvelles contaminations faiblit, avec 743 patients testés positifs dans le Rhône le 29 janvier alors qu’ils étaient encore 775 une semaine plus tôt. Comme d’habitude, malgré ces données encourageantes, il est évidemment trop tôt pour parler de décrue de l’épidémie et la vigilance reste de mise dans les hôpitaux, surfréquentés depuis de longs mois. Si la circulation du virus semble sous contrôle au vu de ces indicateurs, les chiffres restent à un niveau élevé, similaire à celui observé à la veille des vacances de Noël et largement supérieur à celui observé à la fin de l’été.

Pour rappel, au 31 août, avant la seconde vague, les HCL comptaient 58 patients Covid + hospitalisés, dont onze en réanimation.