Illustration d'un contrôle de gendarmerie ici mené entre Nantes et Rennes. — C. Allain / APEI / 20 Minutes

Un automobiliste bravant le couvre-feu s’est récemment fait contrôler alors qu’il circulait dans une voiture avec un autocollant ACAB.

Il n’a écopé d’une aucune sanction pour son sticker hostile aux forces de l’ordre mais il aurait tout de même pu faire l’objet de poursuites pour outrage.

Poser un autocollant sur sa voiture n’est pas interdit mais les automobilistes doivent en revanche respecter certaines règles.

Ils servent à faire passer des messages plus ou moins subtils aux autres conducteurs comme les classiques « Bébé à bord » ou « Arrêtez de me coller au cul ». D’autres les collent sur le derrière de leur voiture pour exprimer leur opinion politique (« Stop au nucléaire ») ou leur fierté d’être Corse ou Breton. Les autocollants et autres stickers apposés sur les véhicules en disent souvent long sur la personnalité des conducteurs.

Dans le Finistère, un jeune homme de 22 ans s’est récemment distingué en montrant aux forces de l’ordre qu’il ne les portait pas vraiment dans son cœur. Les faits remontent au 15 janvier. Ce soir-là, un peu avant minuit, les gendarmes du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (Psig) effectuaient des contrôles dans le secteur de Plourin-lès-Morlaix pour vérifier le respect des règles du couvre-feu. Ils ont alors arrêté le jeune conducteur qui n’avait aucune raison valable de se trouver dehors à cette heure. Pour ne rien arranger à son cas, l’individu avait consommé du cannabis et de la cocaïne. En faisant le tour du véhicule, les gendarmes ont aussi eu la surprise de découvrir un autocollant ACAB (« All Cops Are Bastards ») bien visible à l’arrière de la voiture.

« On peut afficher tout ce qui n’est pas interdit »

Sa petite virée nocturne va donc lui coûter cher avec une convocation devant la justice et une amende pour non-respect du couvre-feu. Son sticker hostile aux policiers ne lui vaudra en revanche aucune sanction, au grand étonnement de certains internautes. Cette affaire de contrôle, somme toute assez banale, interroge donc sur le fait de savoir si l’on peut apposer n’importe quel autocollant sur sa voiture ? « On peut afficher tout ce qui n’est pas interdit », indique Michel Benezra, avocat spécialiste en droit routier et en dommages corporels. Un automobiliste pourra donc circuler librement avec un sticker aux couleurs de son parti politique ou de sa religion.

Avec son autocollant ACAB, le jeune homme aurait en revanche pu faire l’objet de poursuites pour outrage. Mais dans les faits, il ne risque pas grand-chose. « C’est un acronyme en anglais, la personne pourra donc dire qu’elle n’en connaissait pas la traduction et pensait que ça voulait dire autre chose », souligne Michel Benezra. Sur Internet, certains ont d’ailleurs leur propre définition d’ACAB comme « All Cats Are Beautiful » ou « Association des Commerçants et Artisans de Brest »…

« On n’arrête pas des gens pour des autocollants sur leur voiture »

« La personne peut aussi dire que quelqu’un lui a collé l’autocollant en pleine rue », indique une source de la gendarmerie, affirmant surtout que les policiers et les gendarmes ont d’autres chats à fouetter. « Il y a la réglementation et son application sur le terrain, poursuit-elle. C’est clair qu’on n’arrête pas des gens pour des autocollants sur leur voiture, surtout en ce moment ».

Le Code pénal réprimande toutefois l’incitation à la haine raciale ou l’apologie du terrorisme et un conducteur circulant avec un autocollant représentant une croix gammée ou un message se félicitant d’un attentat pourrait ainsi être poursuivi. « Mais je n’ai encore eu aucun dossier du genre à traiter », affirme Michel Benezra.

Les autocollants interdits sur les plaques d’immatriculation

Si coller des autocollants sur sa voiture est donc légal, les automobilistes doivent en revanche respecter certaines règles. Pas question en effet de les coller n’importe où. L’article R316-1 du Code de la route stipule que « tout véhicule à moteur (…) doit être construit ou équipé de telle manière que le champ de visibilité du conducteur, vers l’avant, vers la droite et vers la gauche soit suffisant pour que celui-ci puisse conduire avec sûreté ».

La Cour de cassation vient également de confirmer récemment l’interdiction de coller un autocollant sur sa plaque d’immatriculation, histoire par exemple de cacher son département d’origine dans certaines régions. « Ce n’est pas l’autocollant en soi qui est sanctionné dans ce cas mais son emplacement », souligne Michel Benezra. Les automobilistes s’exposent à une amende de 135 euros si leur plaque d’immatriculation est non conforme.