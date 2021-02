Une route barrée après une crue. Illustration — H. MENAL/20 MINUTES

Dans la nuit de lundi à mardi, deux personnes piégées dans leur voiture dans une rue de la cité médiévale de Cordes-sur-Ciel, dans le Tarn, ont été tirées d’affaire par les pompiers. Deux de plus, depuis dimanche et l’arrivée de la tempête Justine.

Au total, les hommes en rouge étaient intervenus 52 fois ce mardi matin en raison des intempéries, dont 9 fois pour mettre en tout une vingtaine de personnes en sécurité. La plupart se sont retrouvées coincées dans leurs voitures, notamment dans le Cordais et le Carmausin. Une famille de quatre personnes a aussi été évacuée lundi de sa maison inondée à Salles-sur-Cérou.

Evitez les déplacements inutiles

La rivière Cérou fait l’objet d’une surveillance particulière ce mardi même si le soleil est revenu. Les bassins les plus touchés du Tarn, toujours en vigilance orange, sont celles du Viaur et de l’Aveyron au nord, et de l’Agout et du Thoré au sud.

Les pompiers du Tarn appellent à la vigilance en évitant notamment les déplacements inutiles et en se conformant à la signalisation routière.