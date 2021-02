Illustration de l'intervention des pompiers ici lors d'un violent orage. — C. Allain / 20 Minutes

La tempête Justine et ses trombes d’eau ont endeuillé lundi la petite commune de Saint-Martin-Labouval, dans le Lot. France Bleu Occitanie confirme qu’une septuagénaire a été retrouvée morte dans sa maison après un éboulement. L’alerte a été donnée en milieu d’après-midi et ce n’est que vers 21 heures que les pompiers spécialisés ont pu dégager le corps de cette habitante. Elle vivait seule dans sa maison construite à flanc de colline et en partie effondrée par un déferlement de boue et de gravats.

Le département du Lot reste en vigilance orange aux crues, ce mardi. L’alerte concerne les rivières du Lot, du Célé et de la Dordogne. La préfecture appelle à une extrême prudence à leurs abords, à pied ou en voiture.