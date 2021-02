La rivière en crue La Berre à Portel-des-Corbières (Aude), le 30 novembre 2014 — Eric Cabanis AFP

Météo France maintient sa vigilance orange pour crues, ce mardi, pour dix-neuf départements du nord et du sud-est, en raison de fortes pluies, a annoncé l’organisme dans son bulletin matinal.

La vigilance orange aux crues concerne désormais le Pas-de-Calais, le Nord, l’Aisne, l’Oise, la Gironde, la Charente Maritime, la Charente, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, le Gers, l’Aveyron, le Tarn, la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Lot, le Cantal et la Corrèze – placée la veille en vigilance rouge et rétrogradée en vigilance orange, ce mardi.

Une ville évacuée préventivement en Dordogne

Cette perturbation très marquée sur les trois quarts nord du pays apportera des pluies continues de la Gironde et du Poitou-Charentes au Massif Central, au nord de Rhône-Alpes, jusqu’au nord-est du pays. Une opération « préventive » d’évacuation de 150 personnes a toutefois eu lieu à Argentat-sur-Dordogne (Corrèze) dans l’attente d’une crue majeure du cours d’eau de la Maronne attendue dans la nuit de lundi à mardi. Il neigera sur les Alpes du nord vers 1.500 mètres en matinée puis au-dessus de 2.000 mètres en journée.

Sur le nord-ouest ainsi que du nord au centre, après les pluies de la matinée, le temps restera très nuageux avec des averses plus éparses en journée. Un vent modéré de sud-ouest soufflera sur les rivages du nord et du nord-ouest. Sur les régions les plus méridionales, la tendance sera à l’amélioration avec des nuages qui laisseront percer de belles éclaircies dans l’après-midi. Autour de la Méditerranée, mistral et tramontane seront moins marqués. Le matin, les températures iront de 3 à 8 degrés sur le nord et l’est du pays, de 6 à 11 degrés ailleurs, jusqu’à 12 degrés sur le Roussillon. L’après-midi, il fera 11 à 15 degrés sur les trois quarts nord du pays et 15 à 20 degrés au sud.