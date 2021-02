Le Polygone, à Béziers (illustration) — FRANCK LODI/SIPA

Dans l'Hérault, cinq centres commerciaux sont fermés, en raison des nouvelles mesures obligeant les surfaces non-alimentaires de plus de 20.000 m2 à baisser leurs rideaux de fer : Odysseum et le Polygone à Montpellier, Carrefour à Lattes, et Auchan et le Polygone à Béziers.

A Béziers, le Polygone a attaqué l’arrêté préfectoral imposant sa fermeture devant le tribunal administratif de Montpellier. Selon sa direction, s’agissant d’un centre commercial en plein air, il n’a pas à fermer ses portes. « Du fait de son architecture à ciel ouvert, n’entre pas dans le cadre du décret ministériel qui vise les sites ayant des mails clos », indique le Polygone de Béziers, dans un communiqué.

Odysseum, aussi, est en plein air

« Les commerçants et la direction du site espèrent une décision judiciaire favorable et une réouverture rapide », poursuit la direction du centre commercial.

Dans l’Hérault, le Polygone de Béziers n’est pas le seul centre commercial en plein air à avoir dû fermer ses portes : Odysseum, à Montpellier, est également à ciel ouvert.