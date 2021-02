Des piétons sous la pluie, le 4 novembre 2019, à Paris. — Clément Follain / 20 Minutes

Le mois de février ne nous apporte pas de répit côté pluie. Après un week-end majoritairement gris et humide, 25 départements sont placés en vigilance orange pour pluie-inondations ou crues ce lundi, selon Météo-France. En effet, des crues importantes sont à craindre dans le nord du pays, ainsi que dans le Sud-Ouest et le massif central associées à de fortes pluies se maintenant jusqu’à ce soir.

Sur le Massif central et plus particulièrement l’Aveyron, le Cantal, la Corrèze et le Puy-de-Dôme placés en vigilance orange, les pluies vont rester soutenues jusqu’en fin de journée, ce lundi. La limite pluie/neige se maintiendra à 1.600/1.700 m. La fonte des neiges va s’ajouter aux pluies, au moins au-dessous de 1.000/1.200 m. On attend localement des cumuls en 24 heures de 50 à 80 mm, localement 70 à 100 mm en particulier sur le Cantal.

Selon le bilan de France Météo de 6 heures ce lundi, les précipitations soutenues vont se poursuivre comme cela jusqu’en fin de journée. La limite pluie/neige se maintient vers 1600/1700 m. Un peu de fonte va s’ajouter aux pluies, au moins au-dessous de 1000/1200 m.

Et pour le reste du pays ?

Le temps restera couvert et souvent pluvieux sur une grande partie du pays. Seules les régions méditerranéennes bénéficieront d’un temps plus sec avec quelques gouttes possibles, sous un ciel très voilé. Sur le reste du pays, le ciel sera chargé toute la journée, avec de petites pluies ou bruines sur le nord et nord-est, et des pluies plus continues ailleurs, surtout le matin. Après une accalmie relative l’après-midi, une nouvelle perturbation s’annoncera sur l’ouest en fin de journée, apportant de nouvelles pluies dans la nuit.

Il neigera en forte quantité au-dessus de 1.500 m en général en journée, puis 2.000 m le soir avec la nouvelle perturbation. Le vent soufflera fort sur le sud et l’ouest avec des rafales voisines de 80 km/h dans l’intérieur, 90 à 100 km/h voire plus sur le relief et le littoral. Les températures minimales varieront entre trois et six degrés sur le nord et nord-est, sept à 11 ailleurs.