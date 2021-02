Aung San Suu Kyi a été arrêtée par l’armée le 1er février 2021. — Taro Nishijima/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’armée semble avoir réussi un coup d’Etat en Birmanie. Le putsch a débuté tôt dans la matinée de lundi, avec les arrestations de Aung San Suu Kyi, la chef de facto du gouvernement, et du président de la République, Win Myint. L’armée s’est ensuite emparée de l’hôtel de ville de Rangoun, la capitale économique du pays. Enfin, les militaires ont proclamé l’état d’urgence pour une période d’un an et nommé un général président par intérim. Le Conseil de sécurité de l’ONU devrait se réunir en début de cette semaine. Pour tous les détails, c'est par ici.

Annoncé par Emmanuel Macron en pleine polémique sur les violences policières, le « Beauvau de la sécurité » s’ouvre ce lundi. Le chef de l’Etat, dont la politique régalienne est souvent vue comme un angle mort de son action, a fait de la sécurité une des priorités de la fin de son quinquennat. Ce « grand débat » sur la police, prévu pour durer quatre mois, peut donc se lire comme une nouvelle brique dans cette stratégie de reconquête. Que peut-on attendre de ce grand débat national ? Eléments de réponses avec Thibaut Chevillard par ici.

Le mois de février ne nous apporte pas de répit côté pluie. Après un week-end majoritairement gris et humide, 25 départements sont placés en vigilance orange pour pluie-inondations ou crues ce lundi, selon Météo-France. En effet, la tempête Justine devrait être à l'origine de crues importantes dans le nord du pays, ainsi que dans le Sud-Ouest et le massif central. Des crues qui devront être associées à de fortes pluies se maintenant jusqu’à ce soir. Plus de précisions par là.