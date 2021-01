Une banderole de supporters marseillais dénonçant la gestion de l'OM par Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud, le 30 janvier 2021 à Marseille. — Daniel Cole/AP/SIPA

Bien calé chez vous depuis 18 heures et l’instauration du couvre-feu​, voici les infos qui ont animé le week-end.

1. Tout ce qui change au 1er février

A chaque début de mois son lot de changements. Et le mois de février ne fait pas exception. Electricité, gaz, tabac, péages, règles du chômage partiel… 20 Minutes fait le point sur tout ce qui change au 1er février.

2. Comment est née « Voilà », la chanson qui représentera la France à l’Eurovision

Samedi, Barbara Pravi a été sélectionnée pour être la candidate française à l’Eurovision en mai. Pour remporter le concours, elle interprétera Voilà, un titre qu’elle a coécrit avec Igit. Une chanson dont elle n’aura « jamais honte ». On vous dit pourquoi ici.

3. Les dégradations de la Commanderie comparées à l’attaque du Capitole de Washington

Les réactions, et condamnations, s’enchaînent à Marseille depuis les incidents survenus à la Commanderie, le centre d’entraînement de l’Olympique de Marseille, samedi après-midi. Environ 300 supporters, de tous les groupes confondus, se sont réunis pour manifester leur colère contre la direction du club, et certains joueurs, avant de pénétrer et de commettre des dégradations à la Commanderie. Pour le sociologue Ludovic Lestrelin, auteur de L’autre public des matchs de football. Sociologie des supporters à distance de l’Olympique de Marseille, « il y avait des signes avant coureur de ce qu’il allait se passer ». A lire ici.

4. Un an après le début de l’épidémie de coronavirus, les experts de l’OMS à Wuhan

Les experts de l’Organisation mondiale de la santé qui enquêtent sur l’origine virus se sont rendus, ce dimanche, au marché Huanan de Wuhan (Chine), premier foyer de l’épidémie. Sortis jeudi de 14 jours de quarantaine, les membres de l’équipe ont entamé vendredi leur enquête de terrain. Pour en savoir plus sur cette enquête ultrasensible, c'est par là.

5. Pas de breloque pour les handballeurs français

L’équipe de France s’est inclinée en toute logique face à l’Espagne (35-29) lors du match pour la troisième place au mondial de hand en Egypte. Pour revivre le match, c'est par ici.

