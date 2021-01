La Garonne est en crue à Toulouse le vendredi 13 décembre 2019. — J.Rimbert

Le mauvais temps continue. Météo France a placé huit nouveaux départements en vigilance orange, ce dimanche après-midi, soit 26 au total pour « pluie-inondations », « crues » et « avalanches ».

La vigilance orange aux crues concerne désormais le Pas-de-Calais, le Nord, l’Aisne, l’Oise, le Val d'Oise, les Yvelines, la Seine-Maritime, l’Eure, la Corrèze, l’Aveyron, le Tarn, la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le Lot-et-Garonne, le Lot, le Gers, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde, la Charente Maritime, la Charente, la Dordogne. En revanche, elle a été levée pour le Doubs et le Jura.

Un niveau d’avalanche qui se produit tous les cinq ans

Comme la Corrèze, le Cantal et le Puy-de-Dôme, l’Aveyron est aussi placé en vigilance orange « pluie-inondations ». L’Isère est placée en vigilance orange « avalanches ».

Dans son bulletin de 16 heures, Météo France alerte que « des inondations importantes sont possibles ». Les réseaux de transports et d’électricité pourraient être touchés, selon l’organisme. En Isère, le risque d’avalanche est très fort, Météo France évoquant un « phénomène se produisant en moyenne une fois tous les 5 ans environ ». Prudence sur les massifs de Belledonne, de l’Oisans et des Grandes Rousses.

Sur le Massif central et plus particulièrement l’Aveyron, le Cantal, la Corrèze et le Puy-de-Dôme placés en vigilance orange, la nuit prochaine les pluies vont devenir plus soutenues et le rester jusqu’en fin de journée lundi. La limite pluie/neige se maintiendra à 1.600/1.700 m. La fonte des neiges va s’ajouter aux pluies, au moins au-dessous de 1.000/1.200 m. On attend localement des cumuls en 24 heures de 50 à 80 mm, localement 70 à 100 mm en particulier sur le Cantal. Ces pluies vont se produire sur des sols déjà détrempés, et s’écouler dans des cours d’eau assez chargés.

Lundi, le temps sera pluvieux au sud de la Loire, et neigeux dans les Alpes et les Pyrénées, selon Météo-France. Il neigera en forte quantité au-dessus de 1.500 m en général en journée, puis 2.000 m le soir avec la nouvelle perturbation.