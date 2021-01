La dépression pluvieuse a provoqué des inondations à Londres samedi — George Cracknell Wright/LNP/Shutterstock/SIPA

La journée de dimanche sera dominée par un temps pluvieux et très agité, avec 24 départements en vigilance orange, selon Météo-France. Sont placés en vigilance orange vagues-submersion, le Finistère, la Gironde, les Landes, le Morbihan et les Pyrénées-Atlantiques. 22 départements sont aussi en vigilance orange pour crues, dans le nord, le nord-est et le sud-ouest.

Les pluies balaieront toute la façade ouest. En Provence, le ciel se voilera progressivement dans l’après-midi, et un vent d’ouest soufflera assez fort, jusqu’à 80 km/h sur le littoral. La tramontane atteindra 100 km/h sur le pourtour du golfe du Lion, sous un ciel nuageux avec quelques averse éparses.

Températures plutôt douces

Sur le reste de l’Hexagone, le temps sera couvert. Il pleuvra modérément le matin sur le quart sud-ouest, puis également le quart nord-ouest l’après-midi. En soirée, les précipitations gagneront l’Auvergne-Rhône-Alpes et la Bourgogne-Franche-Comté. Elles seront modérées sur la façade atlantique et le relief, en particulier en Aquitaine avec un vent d’ouest assez fort.

Sur les Pyrénées la limite pluie-neige se situera vers 1.800 m, et vers 1.500 m le soir sur les Alpes. Sur le nord et nord-est du pays, les pluies seront plus faibles et éparses.

Les températures minimales seront de 0 à 4 degrés des Hauts-de-France à l’Alsace et en Rhône-Alpes, 5 à 10 sur le reste du pays. Les maximales varieront entre 3 et 8 degrés du Grand Est à la Haute-Normandie, entre 9 et 12 sur le reste de la moitié nord, entre 11 et 15 des Alpes au Sud-Ouest et entre 14 et 18 degrés sur les régions méditerranéennes.