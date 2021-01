EPIDEMIE Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce vendredi soir de nouvelles mesures pour contrer l'épidémie du Covid-19 et éviter un nouveau confinement

Le Premier ministre Jean Castex s'exprime depuis l'Elysée sur les nouvelles mesures contre le Covid-19, le 29 janvier 2021. — ELYSEE

Fin du suspens. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé ce vendredi soir de nouvelles mesures pour contrer l’épidémie du Covid-19 à l’issue d’un Conseil de défense sanitaire à l’Elysée et éviter un nouveau confinement. Il a rappelé que plus de 3.000 personnes se trouvaient à l’heure actuelle en réanimation et que 27.000 Français étaient hospitalisés en raison du coronavirus. Mais surprise, le Premier ministre n’a pas décidé de reconfiner. « Nous pouvons encore nous donner une chance de l’éviter », a-t-il déclaré.

Cependant, de nouvelles mesures ont été annoncées pour freiner l’épidémie. Et le couvre-feu continue de s’appliquer. A partir de dimanche minuit, la France ferme ses frontières aux pays extérieurs à l’UE, « sauf motif impérieux ». Les voyageurs provenant d’un pays de l’Union européenne devront présenter un test PCR négatif pour entrer dans le pays.

Les centres commerciaux de plus 20.000 m2 fermés dès dimanche

Les centres commerciaux non alimentaires d’une surface supérieure à 20.000 mètres carrés où les clients circulent en masse vont être fermés dès dimanche. Et les jauges vont être renforcées dans les grandes surfaces.

Dans toutes les entreprises, le recours effectif au télétravail sera renforcé. A cet effet concertation avec les partenaires sociaux dès lundi. Les policiers et les gendarmes seront mobilisés pour contrôler le non-respect du couvre-feu, stopper les fêtes clandestines et « l’ouverture illégale » des restaurants. « Les dérives de quelques-uns ne doivent pas ruiner les efforts de tous », a insisté Jean Castex.