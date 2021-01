Emmanuel Macron, le 27 janvier 2021 à l'Elysée. — AFP

De nouvelles mesures à venir. Emmanuel Macron a réuni ce vendredi un Conseil de défense sanitaire, qui a débuté à 18 heures à l’Elysée. L’épidémie progresse de nouveau en France et fait grimper la pression sur l’exécutif, qui pourrait annoncer un nouveau confinement.

La réunion sera consacrée notamment aux données consolidées sur l’impact du couvre-feu, aux études sur les variants ainsi qu’aux consultations menées par le chef de l’Etat et le gouvernement depuis deux semaines, a précisé la présidence.

Scruter les variants

Après deux jours de consultation avec les partis politiques, associations d’élus et syndicats, ainsi que les laboratoires ou encore les psychiatres, Emmanuel Macron pourrait annoncer ce week-end ou lundi ces nouvelles mesures qui feront ensuite l’objet d’un débat et d’un vote symbolique au Parlement.

Jeudi soir, à l’issue d’une concertation avec les élus de la majorité et de l’opposition, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a indiqué que se dégageait « un consensus » pour prendre « des mesures supplémentaires » contre l’épidémie. Il a aussi averti que la campagne de vaccination risquait de ralentir à cause d’une baisse des livraisons des laboratoires. L’Elysée n’a fait état pour l’instant d’aucune prise de parole du chef de l’Etat dans les prochains jours.

Santé publique France a indiqué de son côté ce vendredi attendre « en début de semaine prochaine » les premiers résultats d’une deuxième enquête « flash » sur la présence des variants plus contagieux du coronavirus. Mais d’ores et déjà, « on s’attend à une augmentation » de leur diffusion sur le territoire, sur la base de premiers retours « très partiels », selon l’agence sanitaire. Le taux de ces nouveaux variants est l’un des critères clés scrutés par l’exécutif pour décider des modalités d’un reconfinement ou de nouvelles restrictions.