La distribution des plis électoraux en vue des prochaines élections et pour une durée de quatre ans a été confiée environ pour moitié à un opérateur privé, Adrexo, au détriment de La Poste, qui en avait le monopole jusqu’à présent.

La direction de La Poste a confirmé à l’AFP avoir « remporté huit lots (géographiques) sur les 15 du marché ». Le ministère de l’Intérieur, qui a piloté l’appel d’offres, a indiqué à l’AFP qu’il « dispose depuis le 1er janvier 2021 de deux prestataires pour l’acheminement de la propagande électorale : La Poste et Adrexo », opérateur privé de la distribution d’imprimés publicitaires physiques et numériques.

Service public

« Ce choix de prestataire est le résultat d’un appel d’offres avec comparaison équitable des offres. Adrexo effectuera cette prestation en Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne France Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est, Hauts de France, Normandie et Pays de la Loire pour une durée de quatre ans », a précisé le ministère.

« Pourquoi l’Etat n’a-t-il pas privilégié le service public postal, le seul à même d’effectuer une distribution adressée sur l’ensemble des territoires ? L’Etat cherche-t-il par cette opération à discréditer la distribution dans les boîtes aux lettres pour in fine justifier le passage au tout digital quitte à exclure une partie de la population et fragiliser un peu plus notre démocratie ? », s’interroge le syndicat CGT de La Poste dans un communiqué.

70.000 facteurs mobilisés

Pour SUD-PTT, ce passage au privé « est une étape logique de la stratégie globale du groupe La Poste pour qui la distribution des plis électoraux est un marché comme un autre qui ne revêt plus, depuis longtemps, le caractère prioritaire qu’il a pu avoir ».

La CGT estime néanmoins que « la période électorale est toujours un temps fort à La Poste et mobilise les 70.000 facteurs, vrais professionnels de la distribution 6 jours sur 7 et sur l’ensemble du territoire ». Le syndicat s’interroge sur la capacité d’Adrexo à assurer cette mission avec « seulement 17.300 distributeurs dont le métier n’est pas forcément la distribution adressée ».