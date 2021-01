Vaccination : des photomontages pour vous pousser à vous faire vacciner ? C’est dans « Oh my fake » — 20 Minutes - OMF

Trop forte pour être vraie ? Vous avez peut-être vu passer cette photo d’archives médicales vantant les bienfaits de la vaccination ​sur les réseaux sociaux. On y voit un enfant au visage et au corps rongé par la petite vérole. Il n’est pas vacciné et a contracté cette redoutable maladie. A côté de lui, un autre enfant, vacciné, la peau intacte de tout bouton. A mesure que ce cliché viral se partage, des commentaires s’élèvent : c’est un faux, un photomontage, un leurre grossier. Comme par hasard, en pleine campagne de vaccination contre le Covid-19 ! On cherche à nous influencer, à nous manipuler.

Pourtant cette photo est bien vraie. Elle a été prise en 1910 par un médecin britannique, Alan Warner. Mais pourquoi a-t-elle engendré autant de méfiance et de défiance ? C’est ce qu’on va voir cette semaine dans OMF Oh My Fake avec Clémence.

Soyez fort contre les fake news

