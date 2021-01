ENQUETE Des investigations étaient en cours depuis jeudi pour établir des rapprochements entre les assassinats d’une conseillère Pôle emploi de Valence et d’une DRH en Ardèche et le meurtre d’une femme dans le Haut-Rhin

Devant le Pôle emploi de Valence, le 28 janvier 2021, où une conseillère a été abattue d'une balle dans le thorax. — P. Desmazes / AFP

Au lendemain des deux assassinats de Valence et de Guilherand-Granges, en Auvergne Rhône-Alpes, les investigations en cours depuis jeudi ont confirmé le lien entre cette tuerie et la mort d’une DRH du Grand-Est.

Cette mère de famille de 39 ans a été retrouvée morte dans sa voiture sur son lieu de travail, probablement victime de plusieurs coups de feu.

Plusieurs similitudes et éléments avaient incité les enquêteurs à vérifier si ces trois assassinats ne pouvaient pas être imputés au suspect de 45 ans interpellé jeudi à Valence.

De fortes similitudes avaient rapidement intrigué les enquêteurs et la justice. Au lendemain de la mort d’une conseillère Pôle emploi de Valence (Drôme) et d’une responsable des ressources humaines de Guilherand-Granges (Ardèche), tuées par balle par un suspect interpellé, les investigations en cours depuis jeudi ont « confirmé » le lien entre cette affaire et un assassinat survenu dans le Grand-Est.

Les deux assassinats commis jeudi dans la Drôme puis en Ardèche, pour lequel un homme de 45 ans est en garde à vue à Valence, sont liés à un précédent homicide par arme à feu commis mardi dans le Haut-Rhin, a appris l’AFP ce vendredi d’une source proche de l’enquête.

Mardi, une femme de 39 ans, responsable des ressources humaines au sein de la société Knauf à Wolfgantzen avait été retrouvée par ses collègues, inanimée dans sa voiture, stationnée sur le parking de l’entreprise. Une autopsie doit être réalisée ce vendredi, mais selon les premiers éléments relatés par la presse la victime, mère de deux enfants, aurait été tuée par balle alors qu’elle sortait du travail.

Un DRH également agressé mais indemne

Cet homicide a été suivi de l’agression d’un homme, également DRH, attaqué chez lui à Wattwiller, dans le même département, par un homme armé qui a tiré mais l’a raté avant de prendre la fuite dans une voiture rouge. La même couleur que celle du suspect de Valence. Au-delà de cet élément, la profession des victimes, similaire à celle de l’employée de 53 ans tuée jeudi à Guilherand-Granges, a rapidement interrogé les enquêteurs, tout comme le lieu des faits.

Le suspect interpellé à Valence, un ingénieur en automobile actuellement sans emploi, a vécu dans la Drôme mais vit aujourd’hui à Nancy, soit à 170 km de Wolfgantzen où a été abattue la mère de famille de 39 ans. Jeudi, tout rapprochement entre ces affaires restait prématuré, selon le procureur de la République de Valence. « Rien n’est pour l’instant avéré », avait estimé Alex Perrin, rejoint dans sa prudence par son homologue de Colmar, Catherine Sorita-Minard. « Les enquêteurs travaillent sur d’éventuels rapprochements compte tenu de plusieurs éléments et similitudes qui attirent l’attention, comme le mode opératoire, la profession des victimes, ou encore la proximité de temps et lieu pour les deux faits commis dans le Haut-Rhin », avait toutefois indiqué la magistrate.

En quelques heures, les enquêteurs sont finalement parvenus à rapprocher ces trois assassinats. « Le lien avec les faits de l’Est est désormais confirmé » mais « le suspect ne parle pas pour l’instant », a déclaré une source proche du dossier à l’AFP ce vendredi.

Des actes prémédités ?

Jeudi, le procureur de Valence a ouvert une enquête pour « assassinats », confiée à l’antenne drômoise de la police judiciaire de Lyon. Le logement et la voiture du suspect à Nancy ont été perquisitionnés et ce vendredi, la garde à vue de l'individu, inconnu de la justice jusqu’alors, a été prolongée. Vers 8h30 jeudi, alors que l’agence Pôle emploi de Valence venait d’ouvrir, il est entré, seul et armé, et s’est adressé à une conseillère. « Très vite, il a fait feu à une reprise avec une arme », selon le procureur de la République de Valence. Touchée au thorax, cette conseillère de 53 ans, mère de deux enfants, est décédée après une vaine tentative de réanimation.

Puis le suspect a traversé le Rhône et s’est rendu à dix kilomètres de là, au volant de sa voiture rouge, à l’entreprise Faun, où il a travaillé de 2008 à 2010 avant d’en être licencié. Il a demandé à voir le responsable puis a fait feu, à deux reprises, sur la DRH, une mère de famille de 51 ans. Blessée au visage et à l’abdomen, cette dernière a succombé sur le lieu des faits. Le quadragénaire a été interpellé peu de temps après alors qu’il tentait de forcer un barrage de police sur le pont Mistral menant au centre de Valence. Pour l’heure, on ne sait rien de ses motivations et des raisons qui l’ont poussé à viser ces trois femmes.

« Il est mutique, il ne parle pas du tout sur les faits, ne répond pas aux questions », a confirmé ce vendredi à l’AFP le procureur de la République de Valence, Alex Perrin,