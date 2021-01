C'est l'heure du BIM : Tour de vis à venir, moins de vaccins en février et disparition d'une icône

Gabriel Attal, le 20 janvier 2021 à Paris. — Ludovic MARIN / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les réunions jeudi du Premier ministre Jean Castex avec les représentants des groupes politiques parlementaires et des élus territoriaux ont fait émerger « un consensus » pour prendre « des mesures supplémentaires » contre l’épidémie de coronavirus, a rapporté le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Les concertations menées à Matignon ont « dégagé un consensus autour de la fragilité de la situation épidémique, et un second consensus qui découle directement du premier, (…) la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour freiner la circulation du virus dans les prochains jours », a-t-il déclaré.

La diminution des livraisons de doses de vaccin ne sera évidemment pas sans conséquence : le gouvernement prévoit qu’en février seulement un million de personnes recevront une première injection de vaccin anti-Covid, après plus de 1,4 million en janvier. Soit un total d’environ 2,5 millions fin février. Cette prévision de vaccination est très inférieure au chiffre de 4 millions de personnes vaccinées fin février évoqué par le ministre de la Santé Olivier Véran il y a une semaine et encore ce mardi, reflet de livraisons de doses qui s’annoncent moindres qu’attendues.

En outre, les essais cliniques du vaccin contre le Covid-19 en deux doses de Novavax ont montré une efficacité de 89,3 %, a affirmé jeudi l’entreprise de biotechnologie américaine dans un communiqué affichant les résultats des essais de phase 3. Mais la nouvelle a été contrebalancée par l’annonce conjointe que le vaccin est bien moins efficace face au variant identifié en premier en Afrique du Sud (60 %), que les scientifiques considèrent comme plus contagieux.

Sa carrière s’est étalée sur sept décennies. L’actrice Cicely Tyson, icône pour deux générations de comédiennes afro-américaines et figure de Broadway, est décédée jeudi à l’âge de 96 ans, a annoncé son manager. Elle venait d’être interviewée il y a quelques jours sur CBS pour la sortie de ses mémoires Just as I am. Cicely Tyson est notamment connue du grand public pour sa nomination aux Oscars pour Sounder en 1973. Elle était aussi apparue dans les films Beignets de tomates vertes et La Couleur des sentiments. Elle avait également joué dans la pièce de Jean Genet The Blacks (Les Nègres), à Broadway, au début des années 60. Plus récemment, on l’avait vu dans The Help et la série télévisée How to Get Away with Murder, où elle incarnait la mère de Viola Davis. Cette dernière s’est dite « anéantie » à l’annonce de la nouvelle : « Tu m’as fait me sentir vue et aimée dans un monde où il y a toujours une cape d’invisibilité sur nous, dark chocolate girls (filles à la peau « chocolat noir »). Tu m’as donné la permission de rêver. »