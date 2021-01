Jean-François Delfraissy en janvier 2021. — Thomas SAMSON / AFP

C’est un choix presque impossible. Les décisions que le gouvernement va devoir prendre face à la progression du Covid-19 soulèvent une question de « politique générationnelle », a estimé jeudi le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy, qui s’inquiète de la « santé mentale » des jeunes.

Pour le président du conseil scientifique, qui émet des recommandations au gouvernement sur l’épidémie de coronavirus, « nous sommes véritablement » face « à une question quasi éthique de politique générationnelle, entre continuer à préserver la santé des plus anciens, mais peut-être au détriment de la santé des plus jeunes ». Sans aller jusqu’à parler de troisième confinement, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a indiqué jeudi soir qu’il y avait un « consensus » avec les élus pour « des mesures supplémentaires », alors qu’Olivier Véran craint « une épidémie dans l’épidémie » avec les variants du virus.

Trouver un équilibre

« Nous sommes très sensibles » à cette question car « les enjeux sanitaires ne sont pas les seuls » aux yeux du conseil scientifique, a-t-il assuré, lors d’une audition publique devant l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst, présidé par le député ex-LREM Cédric Villani).

« En ce moment, les services de réanimation ne sont pas pleins : on voit bien la tension qu’il peut y avoir entre une vision sanitaire pour éviter un drame en mars, et faire attention à la santé mentale des plus jeunes et à l’acceptabilité dans la population », a insisté le médecin. L’enjeu, pour les autorités, est de « construire une balance ».

Delfraissy sur la même position pour les écoles

Face aux variants plus contagieux du virus du Covid-19, « on est dans l’urgence », a-t-il redit, mais « ne confondons pas urgence à une semaine, et extrême-urgence à deux ou trois jours, sur des décisions aussi complexes que reconfiner ». « Prenons le temps de construire de façon intelligente la moins mauvaise des réponses ».

Interrogé sur les écoles, le Pr Delfraissy a dit « rester pour l’instant sur sa position » de ne pas les fermer, car les enfants ne sont pas « un facteur de transmission particulièrement impliqué » dans la propagation des nouveaux variants du virus. « Si on voit ce qui s’est passé au niveau européen, la moitié des pays ont choisi de fermer les écoles, l’autre moitié de les conserver » ouvertes, a-t-il relevé.