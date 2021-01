Les vaccinations vont ralentir en février avec seulement un million de personnes en plus (Illustration) — SYSPEO/SIPA

La diminution des livraisons de doses de vaccin ne sera évidemment pas sans conséquence : le gouvernement prévoit qu’en février seulement un million de personnes recevront une première injection de vaccin anti-Covid, après plus de 1,4 million en janvier. Soit un total d’environ 2,5 millions fin février.

Cette prévision de vaccination est très inférieure au chiffre de 4 millions de personnes vaccinées fin février évoqué par le ministre de la Santé Olivier Véran il y a une semaine et encore ce mardi, reflet de livraisons de doses qui s’annoncent moindres qu’attendues.

1,4 million de deuxièmes injections de vaccin

«Un million de premières injections et 1,4 million de deuxièmes injections de vaccins Pfizer et Moderna (sont) prévues au mois de février », a précisé de son côté le ministère, qui fait état de la « baisse des approvisionnements » de ces deux laboratoires.

En outre les prévisions initiales d’Olivier Véran tablaient sur la disponibilité du vaccin d’AstraZeneca, qui doit être examiné vendredi pour homologation par le régulateur européen. Le ministre avait d’ailleurs averti que toutes ses estimations dépendraient des approvisionnements.

Mais AstraZeneca a annoncé cette semaine qu’il ne livrerait à la France que 4,6 millions de doses de son vaccin d’ici fin mars, moitié moins qu’attendu, selon le ministère de la Santé. Au niveau européen le groupe ne prévoirait de livrer au 1er trimestre qu'« un quart » des doses initialement promises aux 27 pays de l’UE, qui lui réclament de tenir ses engagements.

600.000 rendez-vous d’ores et déjà pris

En France, les rendez-vous pour se faire vacciner en février seront donc limités. Parmi les premières injections prévues en février, « 600.000 correspondant à des rendez-vous d’ores et déjà pris, entre le 1er et le 14 février » et « 400.000 correspondant à de nouveaux rendez-vous entre le 15 et le 28 février, qui seront ouverts d’ici la fin de la semaine », précise le ministère dans un communiqué.

L’Ile-de-France, les Hauts-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté ont annoncé jeudi le report de rendez-vous pour une première injection du vaccin contre le Covid-19, en raison de difficultés d’approvisionnement des doses Pfizer.

Les données sur la vaccination mises à disposition

« Beaucoup de Français qui souhaiteraient se faire vacciner attendent encore un rendez-vous », a reconnu Gabriel Attal. « Je veux leur dire que les doses continuent à arriver dans notre pays », a-t-il ajouté, en promettant « une transparence totale » sur la campagne de vaccination.

« L’intégralité des données sont progressivement mises en open data et accessibles à tous les Français » pour consulter « le nombre de personnes qui ont été vaccinés par tranche d’âge au niveau national, au niveau des régions au niveau des départements et le nombre de doses qui sont prévues dans chacun des départements pour les prochaines semaines et dans les prochains jours », a-t-il promis.