PANDEMIE « Les éléments scientifiques doivent être rendus publics » et il faut « jouer la carte de la vérité et de la transparence » avec les vaccins anti-Covid, demande le président de la région Hauts-de-France

Xavier Bertrand, le 4 décembre 2020, lors d'un discours à Crespin. — FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Le président ex-LR de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand, possible candidat de la droite à la présidentielle de 2022, a appelé jeudi le gouvernement à la « transparence » sur la vaccination, tout en appelant à « faire bloc » sur ce sujet.

« Les éléments scientifiques doivent être rendus publics » et il faut « jouer la carte de la vérité et de la transparence », a affirmé sur France5 Xavier Bertrand, selon qui « si c’est nécessaire, il faut reconfiner ».

« Qu’on fasse bloc, chacun à sa place, chacun avec ses responsabilités »

Mais « si on veut réussir la vaccination qui est la sortie de la crise, il faut vraiment qu’on fasse bloc, chacun à sa place, chacun avec ses responsabilités, ça s’appelle l’intérêt général », a-t-il ajouté.

Lundi déjà sur RTL, Xavier Bertrand avait jugé nécessaire « que l’on fasse bloc ensemble, le gouvernement et les élus » et « que nous arrêtions de nous regarder en chiens de faïence les uns et les autres ». « Nous ne réussirons cette accélération de la vaccination que si nous travaillons tous ensemble » et « on ne peut pas donner le sentiment que chacun est de son côté, dans son couloir », avait-il ajouté.

Début janvier pourtant, le président des Hauts-de-France avait estimé qu’Emmanuel Macron avait commis « une faute gravissime » avec sa stratégie de vaccination qui « nous conduit inévitablement à l’échec ».

« Le problème c’est pas Macron-Bertrand aujourd’hui »

Rappelant qu’il avait averti dès le 22 septembre qu’on n’avait « pas le droit de se louper » sur la vaccination, Xavier Bertrand a estimé jeudi que « le gouvernement en a tenu compte ». « J’assume totalement ce que j’ai dit, et si j’ai un regret c’est de ne pas l’avoir dit encore plus fort et plus fermement le 22 septembre », a-t-il ajouté.

L’appel à « faire bloc » de Xavier Bertrand n’était pas passé inaperçu car son nom revient régulièrement pour représenter la droite à la présidentielle de 2022. « Le problème c’est pas Macron-Bertrand aujourd’hui, ça on y reviendra plus tard, je vous donne rendez-vous », a assuré le président de la région Hauts-de-France.