CONFINEMENT La maire de Paris appelle de ses vœux au maintien de l’ouverture des établissements scolaires. «A condition de prendre mesures de protection et de prévention renforcées pour les enseignants, les personnels et les élèves»

Anne Hidalgo, maire de Paris, le 11 novembre 2020. — SIPA PRESS

Anne Hidalgo appelle, dans une lettre adressée à Jean Castex jeudi, à la mise en place de mesures de protection renforcées pour les enseignants et les élèves, dans le cas où l'exécutif maintiendrait l'ouverture des établissements scolaires, ce qu'elle appelle de ses voeux.

«Les lieux d'éducation, de la crèche à l'université, doivent rester ouverts», souligne la maire socialiste de Paris dans ce courrier adressé au Premier ministre, à la veille d'un possible nouveau tour de vis dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

Des mesures de protection et de prévention renforcées dans les écoles

«Pour autant, ce choix nécessaire doit s'accompagner de mesures de protection et de prévention renforcées à la fois pour les enseignants, les personnels des établissements scolaires et pour les élèves», ajoute l'édile, potentielle candidate à l'élection présidentielle de 2022.

Anne Hidalgo, qui n'a pas mâché ses mots dernièrement contre la stratégie de vaccination de l'exécutif, appelle également le gouvernement à «étudier la possibilité» d'intégrer les personnels des établissements scolaires et des crèches dans la catégorie des publics prioritaires dans les prochaines campagnes de vaccination.

L’exécutif prépare à un possible troisième confinement

Après avoir acté que le couvre-feu à 18h ne suffisait pas face aux variants plus contagieux du virus du Covid-19, l'exécutif prépare depuis plusieurs jours les esprits à des mesures plus strictes, dont un possible troisième confinement aux modalités encore inconnues.