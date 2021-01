Une vaccination contre le Covid-19 dans un hôpital bordelais. — UGO AMEZ

Malgré «une certaine forme d’impatience», la campagne de vaccination se poursuit lentement mais sûrement dans les Pays-de-la-Loire.

Après avoir tous été pris d'assaut, de nouveaux créneaux vont ouvrir dans les prochains jours.

Alors qu’elle figurait parmi les régions où l’on vaccinait le moins (à peine 1 % de la population concernée jeudi dernier), les Pays-de-la-Loire semblent avoir un peu rattrapé leur retard en matière de vaccination contre le coronavirus. D’après l’Agence régionale de santé, ce jeudi, 71.025 personnes avaient reçu la fameuse injection depuis le lancement de la campagne, début janvier. « On espérait atteindre 50 ou 60.000 pour la fin du mois de janvier, on sera probablement à 80.000, se félicite Jean-Jacques Coiplet, le directeur régional, qui rappelle que Nantes a été livrée parmi les dernières villes en France. Ce chiffre représente environ 20 % de la cible. »

Dans le détail, ce sont les professionnels de santé qui en ont le plus profité (43 %) alors que les plus de 75 ans représentent 27 % des personnes vaccinées jusque-là. Alors que 35 centres de vaccination sont ouverts sur le territoire, c’est en Loire-Atlantique où l’on a le plus piqué (environ 24.000 vaccinés). Mais si le rythme d’injections a plus que doublé chaque semaine, le chemin est encore long : selon le ministère de la santé, tous ces vaccins ne représentaient en fait, mardi, qu’1,62 % de la population de la région.

Bientôt de nouveaux créneaux de vaccination

« Il y a de l’afflux dans les centres de vaccination, on ressent une certaine forme d’impatience ou de frustration, concède le directeur de l’ARS. Mais nous ne pouvons pas vacciner davantage que le nombre de doses dont nous disposons. » Après que tous les rendez-vous ont été pris d’assaut, de nouveaux créneaux (à partir du 15 février) devraient ouvrir dans les prochains jours. Mais impossible de savoir combien encore, même si l’ARS espère atteindre le chiffre de 120.000 vaccinés fin février. « Nous n’avons pas encore d’indications précises sur le nombre de doses du vaccin Pfizer que nous recevrons, justifie Jean-Jacques Coiplet. Nous devrions cependant bénéficier d’une livraison du Moderna courant février. »

Après avoir laissé craindre le début d’une troisième vague dans la région, les indicateurs ne flambent pas, ce jeudi. Avec par exemple un taux d’incidence de 167,2 cas pour 100.000 habitants, ils sont toujours à la hausse mais donnent une sensation de « faux plat ».