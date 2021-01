Devant l'entreprise Faun en Ardèche où une employée a été abattue ce 28 janvier au matin. — AFP

Une conseillère Pôle emploi et une employée d’entreprise ont été abattues ce jeudi matin à Valence et à Guilherand-Granges.

Le suspect de ces deux meurtres, un ingénieur de 45 ans sans emploi, a été interpellé et placé en garde à vue. On ignore pour l’heure ce qui a motivé son double passage à l’acte.

Un double passage à l’acte qui s’est déroulé en une demi-heure. Ce jeudi matin, une conseillère Pôle emploi a été tuée par arme à feu à Valence (Drôme) par un suspect qui s’est ensuite rendu dans une entreprise de Guilherand-Granges (Ardèche), pour abattre une seconde femme. L’homme a été interpellé et placé en garde à vue. 20 Minutes fait le point sur ce que l’on sait pour l’heure du déroulé des faits et du profil du suspect.

Un coup de feu mortel à l’agence Pôle emploi

Selon les premiers éléments, l’homme de 45 ans s’est rendu à 8 h 30 à l’agence Pôle emploi située avenue Victor-Hugo à Valence, seul et armé. « Pour une raison que l’on ne connaît pas, il s’est adressé à une employée de 53 ans et il a fait feu à une reprise sur elle », précise le procureur de la République de Valence Alex Perrin. Touchée au thorax, la victime est décédée dans les instants suivants le tir. Le parquet ignore pour l’heure si le suspect connaissait sa victime, s’il s’agissait de sa conseillère ou s’il était même inscrit dans une agence Pôle emploi. Puis, sans faire usage une nouvelle fois de son arme, l’homme a quitté les lieux pour poursuivre son périple meurtrier.

Une seconde victime dans une entreprise où il a travaillé

Cet ingénieur, actuellement sans emploi, a ensuite traversé le Rhône au volant de sa Honda rouge et s’est rendu à 9 heures au sein de l’entreprise Faun Environnement, leader européen des véhicules destinés à la collecte des ordures ménagères, où il a travaillé il y a quelques années selon le parquet. « Il semble qu’il ait demandé à voir le responsable de l’entreprise », ajoute Alex Perrin. Puis, il a fait feu à deux reprises sur la DRH du site, âgée de 51 ans, qui est décédée peu après des suites de ses blessures. Il a alors repris son véhicule pour rejoindre Valence et a finalement été interpellé après avoir tenté de forcer un barrage de police sur le pont Mistral qu’il venait d’emprunter à contresens.

Un suspect inconnu des services de police

L’homme suspecté d’avoir abattu de sang-froid ces deux femmes n’a jamais fait parler de lui. « On ne sait pas grand-chose de lui. Il semblerait qu’il ne soit pas connu (de la police et de la justice) et on ne connaît pas ses motivations », a ajouté le procureur de Valence. Selon le maire LR de Valence, Nicolas d’Aragon, qui a fait part de « la stupeur, la tristesse et la sidération face à cet acte totalement imprévisible et gratuit » dans sa commune, le suspect « a travaillé il y a dix ans dans la région » et était inscrit au Pôle emploi de la ville jusqu’en 2013. Mais il n’avait « aucun lien » avec les deux victimes. Ce quadragénaire, originaire de Nancy n’habitait plus à Valence. Alors, coup de folie ou acte de vengeance ? L’enquête, confiée par le parquet à l’antenne de Valence de la police judiciaire de Lyon, devra déterminer ce qui a motivé le passage à l’acte du suspect dont une arme, ayant probablement été utilisée à Pôle emploi et chez Faun, a été retrouvée ce jeudi matin à Guilherand-Granges.

Les agences Pôle emploi fermées dans la région

Dans la matinée, une cellule psychologique a été mise en place au Pôle emploi de Valence. Puis, les agences de toute la région Auvergne Rhône-Alpes ont été fermées ce jeudi. « La direction a pris la décision de fermer l’accueil physique et téléphonique, ainsi que les formations programmées dans les 98 agences de la région », a déclaré le service communication de Pôle emploi dans la région. Vendredi, la direction générale de Pôle emploi a décidé de laisser fermer les agences sur le territoire national. « En solidarité avec la famille de la victime, ses proches et l’ensemble de ses collègues, une minute de silence sera respectée à midi dans tout l’établissement », précise la direction. La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion Elisabeth Borne devait se rendre à Valence ce jeudi après-midi pour apporter son soutien aux équipes de Pôle emploi.