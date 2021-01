EDUCATION « Qu’est-ce que je peux faire de plus et de mieux pour aider ? Je suis là pour agir », a confié Jean Castex au youtubeur et étudiant Gaspard G

Le Youtubeur Gaspard G a reçu l'appel de Jean Castex pour évoquer la situation critique des étudiants. — YouTube / Gaspard G

« Bonjour Gaspard c’est Jean Castex, le Premier ministre à l’appareil ». Le youtubeur et étudiant Gaspard Guermonprez, alias Gaspard G, a reçu un coup de fil du chef du gouvernement, ce mardi 26 janvier. Il avait été contacté au préalable sur Twitter par l’entourage de ce dernier et a donc pu filmer cet échange et le poster sur les réseaux sociaux, indique La Voix du Nord​.

Jean Castex « ému » par sa vidéo

Le Premier ministre a souhaité s’entretenir avec lui après avoir vu l’une de ses vidéos sur le mal-être des étudiants depuis le début de la crise sanitaire. « Je voulais te dire qu’elle m’a beaucoup ému. Je pense qu’elle résume une situation qui est effectivement difficile », lui a confié Jean Castex avant de l’interpeller directement. « On a pris toute une série de mesures. (…) Qu’est-ce que je peux faire de plus et de mieux pour aider ? Je suis là pour agir tu vois. »

Gaspard G fait alors part de son étonnement d’avoir vu le gouvernement communiquer sur la possibilité pour les étudiants de revenir une journée par semaine en classe alors qu’un troisième confinement se profile. « Même quand on a été confinés, on a pu prévoir un certain nombre d’exceptions », lui a répondu Jean Castex en précisant qu’il fallait toutefois « rester très prudent ».

Il demande de faire des étudiants une priorité

Le youtubeur lui a alors demandé de faire de ce retour en classe une priorité en cas de reconfinement. « Ce serait intéressant de dire : "Vous comptez autant que les enfants, vous comptez autant que les actifs qui travaillent" ». Le Premier ministre ne lui a fait aucune promesse mais lui a proposé de faire remonter des informations régulièrement pour en « tirer des leçons ».

Gaspard Guermonprez avait publié une vidéo intitulée « Les meilleures années de nos vies » sur YouTube le 23 janvier dernier dans laquelle il relayait notamment les témoignages d’étudiants en détresse. « Notre avenir se ternit, nos rêves s’estompent, nos cours s’annulent. (…) Si on n’a pas d’espoir, pas de perspective d’avenir quand on a 20 ans, alors que nous reste-t-il ? », s’interrogeait-il.