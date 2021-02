Un jeune dans son appartement à Paris en janvier 2021. — Gabrielle CEZARD/SIPA

Le rapport de la Fondation Abbé-Pierre rendu public ce lundi montre que depuis le début de la crise sanitaire, certains Français ont plus de difficultés à payer leur loyer.

Les conséquences d’une crise économique se mesurant parfois des années plus tard, la Fondation redoute une explosion des impayés de loyer, qui pourrait conduire à des explosions locatives.

Garder coûte que coûte un toit sur la tête. Plus le pays s’enfonce dans la crise économique, plus nombreux sont celles et ceux qui craignent de ne pas y parvenir, comme le souligne le rapport sur le mal-logement de la Fondation Abbé-Pierre rendu public ce lundi. Une inquiétude encore plus vive à la veille d’un potentiel troisième confinement, qui pourrait faire vaciller encore plus l’économie française.

Car si les impayés de loyers n’explosent pas encore, la bombe pourrait être à retardement, selon Manuel Domergue, directeur des études à la Fondation Abbé-Pierre : « On l’a vu avec la crise financière de 2008. Les impayés n’arrivent pas forcément en quelques mois. Auparavant, les gens ont recours à plusieurs solutions : ils échelonnent le paiement des loyers, prennent sur leur épargne, se privent sur les autres postes de dépense ou sont aidés par leurs proches ». « Ils savent trop bien à quel point le logement est le dernier rempart qui doit tomber », ajoute Christophe Robert, délégué général de la Fondation Abbé-Pïerre.

« On est au début d’une vague importante »

Selon Manuel Domergue, « on est au début d’une vague importante ». Car à la fin du mois d’octobre, les bailleurs publics enregistraient déjà une augmentation de 65 millions d’euros d’impayés de loyers par rapport au mois de février 2020, selon les chiffres de l’Union sociale pour l’habitat. Les Adil (Agence départementale d’information sur le logement) ont aussi enregistré une hausse de 47 % des consultations pour impayés par les locataires du parc privé en décembre 2020 par rapport à 2019. Autre indicateur : « L’Espace Solidarité habitat de la Fondation Abbé-Pierre à Paris a reçu dès l’automne 2020 des ménages précipités dans des procédures d’expulsion en raison d’impayés accumulés dès le premier confinement », informe Christophe Robert. Et les projections ne sont pas optimistes, car selon un sondage Ipsos* pour la Fondation Abbé-Pierre paru ce lundi, 32 % des Français craignent de ne pas pouvoir payer leur loyer en 2021.

Le profil des personnes concernées s’est élargi : « Il y a les franges précaires du salariat : cdd, intérimaires, stagiaires, vacataires, intermittents du spectacle, apprentis, mais aussi les chômeurs, ceux qui ont un travail non déclaré… Certains d’entre eux avaient déjà des dettes préexistantes qui se sont creusées à cause des confinements et de la dégradation de leurs revenus. Mais il y a aussi les nouveaux pauvres : les autoentrepreneurs, les artisans, les commerçants, les personnes travaillant dans l’évènementiel, la restauration ou encore le bâtiment, qui subissent une réduction drastique de leur activité depuis mars. Ces ménages affrontent pour beaucoup les premiers impayés de loyer de leur vie », constate Manuel Domergue.

Une mission sur la prévention des expulsions

Derrière l’inquiétude d’un cumul d’impayés, se profile un autre danger : le risque d’expulsion. L’an dernier, « seules » 3.500 expulsions ont eu lieu grâce à la prolongation de la trêve hivernale jusqu’au 10 juillet et grâce à une circulaire demandant aux préfets que les expulsions soient adossées à des propositions de logements. Habituellement, elles sont de l’ordre de 16.000. Un chiffre qui pourrait grossir si le gouvernement ne prenait pas de mesure pour les prévenir.

Face à cette situation, les fonds de solidarité des loyers (FSL), gérés par les départements, aident les locataires. « Mais ils ont des fonds limités. Et leurs moyens sont inégalitaires selon les départements », explique Manuel Domergue. Plusieurs bailleurs sociaux se sont aussi engagés, dans le cadre d’une charte signée le 4 mai 2020, à proposer des étalements de paiement des loyers et des charges.

Du coté du gouvernement, une mission d’information parlementaire sur la « prévention des expulsions locatives » a été confiée à Nicolas Démoulin, député LREM de l’Hérault, par le Premier ministre. Insuffisant, juge Christophe Robert : « On a l’impression que le gouvernement attend une explosion des impayés pour pouvoir agir », estime-t-il.

Selon lui, il faut intervenir dès les premiers impayés et dès à présent. « Nous proposons la création d’un fonds d’aide au paiement des loyers et des charges qui serait doté d’un minimum de 200 millions d’euros ». Une idée qui n’a pour l’heure pas été retenue par le gouvernement.