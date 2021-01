Emilie Friedli, directrice générale de Creatis, incubateur qui lance le programme Source qui ambitionne de faire émerger une nouvelle génération d'entrepreneuses dans le secteur des médias et de la culture. — Brian Du Halgouet

Où sont les femmes dans les médias et la culture ? Pas à la tête des 100 plus grandes entreprises culturelles françaises. De ce constat, l’incubateur parisien Creatis a décidé de lancer le programme Source pour « faire émerger une nouvelle génération d’entrepreneuses ».

Gratuit, cet accompagnement de femmes d’Ile-de-France ambitionne de suivre deux promos de 20 projets média ou culture en 2021 et en 2022.

Pour ne pas accompagner des projets de femmes ayant toutes un profil similaire, Source s’adresse à des femmes issues de quartier prioritaire, étudiantes ou demandeuses d’emploi qui sont prêtes à se lancer dans la création d’entreprise.

Une nouvelle Source de talents. Creatis via le programme Source veut faire « émerger une nouvelle génération d’ entrepreneuses dans la culture et les médias ». Pour révéler ces nouveaux profils, cet incubateur parisien du Groupe SOS lance deux programmes d’accompagnement gratuits à destination des femmes d’ Ile-de-France prêtes à se lancer dans la création d’entreprise. « La Prépa » et « l’Incubation » attendent chacune 10 projets – portés par une ou plusieurs femmes – à accompagner. Les appels à projets sont ouverts respectivement jusqu’au 25 février et au 11 mars.

Emilie Friedli, directrice générale de Creatis, présente la nouvelle génération de 30 entrepreneuses que Source entend faire émerger sur les deux prochaines années (80 porteuses de projets sur 2 ans)

Pourquoi lancer le programme Source ?

Nous sommes partis du constat que seules 11 des 100 plus grandes entreprises culturelles françaises sont dirigées par des femmes. C’est très peu. Et nous constatons que ce phénomène est également perceptible dans les entreprises de plus petite taille. Creatis a lancé ce programme dédié exclusivement aux femmes pour lutter contre leur sous-représentation dans les secteurs de la culture et des médias. Dans nos dispositifs, on accompagne souvent des profils d’entrepreneuses identiques. Nous avons décidé d’ouvrir Source à des profils très différents, en nous adressant notamment aux femmes éloignées de l’écosystème culturel et médiatique et de l’entreprenariat. On cible autant les étudiantes, que les femmes issues des quartiers prioritaires, les demandeuses d’emploi ou les créatrices d’entreprises de moins de 18 mois.

Quels sont les outils mis à disposition des entrepreneuses ?

Nous avons créé pour elles deux programmes. L’un d’initiation à l’entreprenariat : « La Prépa » qui dure un mois et demi où l’on travaille les fondamentaux. Nous aidons des femmes qui arrivent avec une idée à passer au projet. L’autre programme est « L’Incubation ». Pendant six mois, on accueille des femmes qui ont une entreprise depuis moins de 18 mois et qui ont besoin d’accompagnement. Toutes les femmes de Source seront mentorées par des entrepreneuses ou des manageuses des secteurs de la culture et des médias.

On parle souvent du peu de diversité des experts à la télé qui sont des hommes blancs de 50 ans. Pour mentorer vos entrepreneuses, y aura-t-il une diversité de profils et pas uniquement des femmes blanches de 50 ans ?

Celles qui marraineront les projets ne sont effectivement que des femmes. Elles sont issues de divers milieux et ont des expériences très différentes. Les formations peuvent être dispensées par des femmes, ou des hommes. A Creatis, dans nos programmes, nous nous battons pour qu’il y ait au moins 50 % de femmes accompagnées, 50 % de femmes qui assurent les formations et 50 % de femmes dans les comités de sélection.

​*Creatis a fait le choix d’utiliser « entrepreneuse » plutôt qu'« entrepreneure » car le terme se « comprend mieux », explique Emilie Friedli.